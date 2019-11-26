Lộ ảnh già nua, kém sắc trong sự kiện, Lâm Tâm Như đăng hình ‘tự sướng’ không photoshop chứng minh nhan sắc thật

Sau khi bị chê bai nhan sắc, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ gây chú ý với hình ảnh selfie chưa qua chỉnh sửa trên Weibo.
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Cách đây không lâu, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã trở thành tâm điểm bàn tán của netizen xứ Trung khi hình ảnh tham dự sự kiện của cô được chia sẻ trên mạng xã hội.
Cụ thể, qua những bức ảnh do studio của nữ diễn viên đăng tải, nàng “Hạ Tử Vy” vô cùng quyến rũ, xinh đẹp ở tuổi 43. Tuy nhiên, khi so sánh với những hình ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa thì bà xã Hoắc Kiến Hoa lại lộ dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Nhiều người nhận xét, Lâm Tâm Như trông có phần già nua và kém sắc hơn khi không có sự hỗ trợ của photoshop.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh của Lâm Tâm Như trước và sau khi chỉnh sửa gây tranh cãi.
Mới đây, để “đáp trả” lại dư luận, nữ diễn viên đã đăng tải một tấm ảnh selfie bằng camera thường lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Không có lọc chỉnh ảnh nha. À mà có trang điểm chút xíu. Có nếp nhăn nơi đuôi mắt, có nếp nhăn ngay mũi và có nọng mặt nữa. Tự nhiên”.
Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên thoải mái tươi cười trước ống kính mặc những khuyết điểm trên gương mặt. Có thể thấy, người đẹp không mấy để tâm đến những chỉ trích ngoại hình từ công chúng. Động thái này của Lâm Tâm Như nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ cư dân mạng.