Truyền thông xứ Trung hé lộ chân dung cô con gái giấu kín 14 năm của Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 22/11/2019 16:49

Ngoài tiểu công chúa Cá Heo Nhỏ, nữ diễn viên Lâm Tâm Như còn có một cô con gái nuôi năm nay đã 15 tuổi mà không phải ai cũng biết.

Mới đây, trang Sohu bất ngờ đăng tải thông tin bà xã Hoắc Kiến Hoa - nữ diễn viên Lâm Tâm Như có một cô con gái nuôi năm nay đã 15 tuổi và đang học tiểu học.

Cách đây không lâu, Lâm Tâm Như đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng con gái nuôi trên Weibo với nội dung: “Từ biệt để có một cuộc gặp tốt hơn”.

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Hình ảnh Lâm Tâm Như chụp cùng con gái nuôi - Ảnh: Internet

Được biết, cách đây 14 năm, nữ diễn viên đã tham gia một chuyến thiện nguyện tại châu Phi và nhận cô bé này làm con nuôi. Theo đó, trong suốt nhiều năm qua, nàng “Hạ Tử Vy” liên tục gửi nhu yếu phẩm cùng chi phí sinh hoạt cho cô con gái nuôi. Dẫu vậy, câu chuyện đầy nhân văn này không được Lâm Tâm Như tiết lộ.

Có thể nói, bà xã Hoắc Kiến Hoa rất chăm chỉ tham gia các hoạt động từ thiện. Một trong số đó phải kể đến việc Lâm Tâm Như quyên góp cho trường Hồng Ti (ngôi trường duy nhất ở Trung Quốc nhận nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm HIV) số tiền lên đến 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng) trong suốt nhiều năm.

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Lâm Tâm Như thường xuyên làm từ thiện - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin trên được đăng tải, netizen xứ Trung đồng loạt dành lời khen ngợi cho Lâm Tâm Như và ngày càng có thiện cảm với cô hơn.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa con gái Lâm Tâm Như

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