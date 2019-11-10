Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ từng bị Hoắc Kiến Hoa ‘đuổi’ đi để được nuôi con

Sao quốc tế 10/11/2019 17:25

Giữa ồn ào hôn nhân trục trặc, nữ diễn viên Lâm Tâm Như gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận từng bị Hoắc Kiến Hoa đuổi khéo để giành quyền chăm sóc con gái nhỏ.

Khoảng thời gian gần đây, mạng xã hội xứ Trung liên tục đăng tải những thông tin xoay quanh cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa. Tuy nhiên, đa phần đều là những tin đồn cặp đôi đang trục trặc tình cảm hoặc ly hôn.

Ngoài ra, netizen xứ Trung còn không ngừng trách móc Lâm Tâm Như mải mê sự nghiệp mà lơ là trong việc chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Mọi công việc ở nhà kể cả việc chăm con đều do Hoắc Kiến Hoa lo liệu.

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Lâm Tâm Như bị chỉ trích vì quá đam mê công việc - Ảnh: Internet

Mới đây, Lâm Tâm Như đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về chuyện đời tư khi xuất hiện trong một chương trình thực tế. Nàng “Hạ Tử Vy” cho biết hiện tại, Hoắc Kiến Hoa đang ở nhà chăm sóc con gái Cá Heo Nhỏ.

Được biết, nam diễn viên là người hết mực yêu thương và cưng chiều con gái. Thậm chí khoảng thời gian trước đây, anh thường xuyên “ghen tỵ” với vợ vì Cá Heo Nhỏ bám mẹ nhiều hơn bố. Theo lời kể của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa từng “đuổi” vợ nhanh chóng đi làm để anh có cơ hội chăm sóc, gần gũi con gái.

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Hoắc Kiến Hoa là người rất cuồng con và sẵn sàng thay đổi mọi thói quen trước đây vì Cá Heo Nhỏ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như không giấu được niềm hạnh phúc khi nhớ lại quãng thời gian cô ở cữ sau sinh. Thời điểm đó, Hoắc Kiến Hoa luôn biết cách cảm thông, chia sẻ và lo lắng cho vợ. Thậm chí, anh còn ăn chung khẩu phần ăn dành cho những người phụ nữ mới sinh con mà không hề than thở.

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Bất chấp mọi thị phi, cuộc hôn nhân của cả hai vẫn rất tốt đẹp - Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ này, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn luôn hạnh phúc chứ không hề rạn nứt như lời đồn.

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