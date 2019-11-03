Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn Hoắc Kiến Hoa đưa con riêng về nhà khiến nữ diễn viên Lâm Tâm Như không chịu nổi phải chọn cách ra đi.
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Giữa ồn ào hôn nhân trục trặc, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin gây sốc liên quan đến cặp vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Theo đó, một nguồn tin đã tiết lộ việc Hoắc Kiến Hoa có con riêng bên ngoài và muốn để Lâm Tâm Như nuôi nấng. Tuy nhiên, vì không chịu được sự đả kích này nên nàng “Hạ Tử Vy” đã ôm con về nhà bố mẹ đẻ.
Thậm chí, nguồn tin này còn cho biết Lâm Tâm Như đã rất khổ sở và hoàn toàn suy sụp. Cô còn yêu cầu chồng mình cắt đứt mối quan hệ với “tiểu tam” và nhất quyết không chấp nhận đứa trẻ kia. Truyền thông Hong Kong còn chia sẻ thêm hình ảnh Hoắc Kiến Hoa vui vẻ bên con trai riêng.
Ngay khi netizen xứ Trung còn đang bán tín bán nghi trước tin đồn này thì trang QQ đã lên tiếng đính chính cho biết thông tin mà truyền thông Hong Kong đăng tải là không chính xác.
Trên thực tế, bức ảnh Hoắc Kiến Hoa chơi đùa thân thiết cùng một bé trai được chụp vào tháng 8/2016, trước khi nam diễn viên kết hôn với Lâm Tâm Như. Bên cạnh đó, cậu bé trong bức ảnh chính là Vương Gia Đậu Đậu - con của nghệ sĩ Vương Câu - người bạn thân trong giới của Hoắc Kiến Hoa.
Được biết, nam diễn viên rất yêu quý con trai của Vương Câu. Trong khi đó, Đậu Đậu cũng rất thân thiết với Hoắc Kiến Hoa. Cậu bé từng gửi lời chúc mừng sinh nhật Hoắc Kiến Hoa: “Chúc mừng sinh nhật bố của con”. Nhiều người cho rằng, vì cách xưng hô thân mật này nên mới gây ra hiểu lầm cũng như tin đồn thất thiệt trên.