Theo báo cáo tài chính năm 2025-2026, kết thúc ngày 31/3/2026, mảng sản xuất phim truyền hình của tập đoàn ghi nhận doanh thu khoảng 1,401 tỉ nhân dân tệ (NDT), tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt khoảng 151 triệu NDT, cũng tăng trưởng trên 100%. Quy đổi theo tỉ giá hiện tại, hai con số này lần lượt tương đương khoảng 5.413 tỉ đồng và 583,4 tỉ đồng.

Hai dự án được đề cập là bộ phim cổ trang phá án Đường cung kỳ án và chương trình gặp gỡ người hâm mộ mang tên Weather just right. Đây được xem là những dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động nghệ thuật của Bạch Lộc , đồng thời phản ánh sự kết hợp giữa sản xuất nội dung và khai thác các sự kiện giải trí trực tiếp tại Trung Quốc.

Trong kỳ báo cáo, Đường cung kỳ án được xếp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp. Bộ phim có sự tham gia của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt, lấy bối cảnh cung đình để triển khai câu chuyện cổ trang kết hợp yếu tố điều tra, phá án. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận được công bố là kết quả chung của mảng sản xuất phim truyền hình, không phải thành tích riêng của tác phẩm hay khoản tiền do Bạch Lộc trực tiếp tạo ra.

Không chỉ được chú ý qua phim ảnh, Bạch Lộc còn ghi dấu ấn với fanmeeting Weather just right, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật. Sự kiện cho phép nữ diễn viên gặp gỡ người hâm mộ trực tiếp, thay vì chỉ kết nối với công chúng thông qua những vai diễn trên màn ảnh.

Theo thông tin được công bố, chương trình nhận hơn 550.000 lượt quan tâm trên nền tảng Damai. Vé nhanh chóng được bán hết sau khi mở bán, trong khi các sản phẩm lưu niệm cũng tiêu thụ tích cực. Đặc biệt, sự kiện còn được phát trực tuyến trên Youku, giúp người hâm mộ ở nhiều khu vực có cơ hội theo dõi.

Những con số trên phần nào cho thấy quy mô quan tâm dành cho fanmeeting cũng như sức mạnh cộng đồng người hâm mộ Bạch Lộc. Dù vậy, doanh thu riêng của chương trình chưa được công bố nên chưa thể xác định chính xác đóng góp tài chính mà sự kiện mang lại cho Damai.

Việc cùng xuất hiện trong danh mục phim truyền hình và hoạt động biểu diễn trực tiếp cho thấy hình ảnh Bạch Lộc đang được khai thác trên nhiều phương diện. Nếu các vai diễn giúp cô duy trì độ nhận diện với khán giả đại chúng, những buổi gặp gỡ người hâm mộ lại là cầu nối để nữ diễn viên củng cố tình cảm và sự gắn kết với cộng đồng người hâm mộ.