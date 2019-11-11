Vừa mới khoe chồng trên show, Lâm Tâm Như đã bị dân mạng bóc mẽ vì chi tiết đáng ngờ

Sao quốc tế 11/11/2019 16:35

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung phát hiện ra điểm đáng ngờ trong bài chia sẻ của nữ diễn viên Lâm Tâm Như về cuộc sống hôn nhân trên một show giải trí.

Cách đây không lâu, trên một chương trình truyền hình thực tế, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về cuộc sống hôn nhân với người hâm mộ. Theo đó, cô cho biết ông xã Hoắc Kiến Hoa là người rất chu đáo và luôn biết cách quan tâm, chia sẻ với vợ.

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Lâm Tâm Như tự hào khoe ông xã trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Thậm chí khoảng thời gian Lâm Tâm Như ở cữ, Hoắc Kiến Hoa còn ăn chung khẩu phần ăn dành cho những người phụ nữ mới sinh mà không hề than vãn nửa lời. Nam diễn viên cũng là người hết sức cuồng con khi ra sức “đuổi” vợ đi làm để có cơ hội gần gũi con gái.

Sau những chia sẻ này của Lâm Tâm Như, nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình cô.

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Nhiều người ngưỡng mộ khi cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, netizen xứ Trung đã khui được chi tiết bất thường trong lời kể của nữ diễn viên "Hoàn Châu Cách Cách". Cụ thể, trong một show truyền hình khác, Lâm Tâm Như đã từng nói với Trần Ý Hàm rằng: "Bọn chị không có tuần trăng mật. Ngày thứ 3 sau đám cưới chị đã phải đi quay phim rồi. Còn Hoắc Kiến Hoa thì phải đi quay “Như Ý Truyện” 9 tháng ròng rã, khi trở về thì con gái đã 4 tháng".

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Nữ diễn viên tiết lộ Hoắc Kiến Hoa đi làm xa trong lúc cô ở cữ - Ảnh: Internet

Theo đó, chi tiết này rất mâu thuẫn với việc cô chia sẻ rằng Hoắc Kiến Hoa dùng chung món ăn với mình trong thời gian ở cữ. Bởi lẽ theo lời kể của cô thì sau khi hoàn thành lịch quay phim, Hoắc Kiến Hoa trở về thì con gái đã 4 tháng tuổi. Ngay lập tức, cư dân mạng xứ Trung để lại những bình luận mỉa mai Lâm Tâm Như: "Nói dối không chớp mắt mà", "Chẳng lẽ mấy món này chuyển phát nhanh hay sao", "Có phải mấy cô minh tinh rất thích ăn nói khoa trương, giảo hoạt"…

Dẫu vậy vẫn có ý kiến cho rằng có thể trong thời gian quay phim, Hoắc Kiến Hoa đã về thăm vợ con nên việc dùng chung đồ ăn của Lâm Tâm Như cũng là điều dễ hiểu.

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ từng bị Hoắc Kiến Hoa ‘đuổi’ đi để được nuôi con

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ từng bị Hoắc Kiến Hoa ‘đuổi’ đi để được nuôi con

Giữa ồn ào hôn nhân trục trặc, nữ diễn viên Lâm Tâm Như gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận từng bị Hoắc Kiến Hoa đuổi khéo để giành quyền chăm sóc con gái nhỏ.

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