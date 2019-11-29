Hậu ly hôn, Song Hye Kyo thoải mái tạo dáng thân mật cùng trai đẹp

Sao quốc tế 29/11/2019 17:12

Trước nhiều tin đồn tình cảm hậu ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo vẫn vui vẻ tạo dáng bên bạn thân khác giới.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh nữ diễn viên Song Hye Kyo thân thiết cùng bạn bè trong một buổi tiệc tối. Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” mặc áo thun trắng đơn giản, thoải mái tạo dáng thân mật bên hai người bạn của mình.

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Song Hye Kyo vui vẻ bên bạn bè - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, nhiều người không khỏi tò mò về danh tính của 2 chàng trai xuất hiện bên Song Hye Kyo trong bức ảnh này. Theo đó, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra đây là nam diễn viên Yoo Ah In và Chul Hwa. Được biết, cả 3 có mối quan hệ đặc biệt gần gũi.

Có thể thấy, Song Hye Kyo có quan hệ thân thiết với không ít bạn bè khác giới trong showbiz.

Cách đây không lâu, nhân dịp sinh nhật Song Hye Kyo, Yoo Ah In đã tặng hoa và chụp hình cùng nữ diễn viên trong bữa tiệc sinh nhật của cô. Sau đó, Song  Hye Kyo đã chia sẻ hình ảnh bó hoa nam diễn viên tặng mình cùng lời nhắn: “Cảm ơn em, Yoo Ah In”.

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Yoo Ah In không quên tặng quà sinh nhật cô bạn thân - Ảnh: Internet
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Bài chia sẻ của Song Hye Kyo trên Instagram - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã lấy lại tinh thần và có cuộc sống vui vẻ bên người thân, bạn bè. Hiện tại, Song Hye Kyo vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật và làm đại diện cho các nhãn hàng. Tuy nhiên, cô chưa có ý định tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào trong giai đoạn nghỉ ngơi này.

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