Cuộc sống đối lập của 2 ngọc nữ Song Hye Kyo và Goo Hye Sun sau khi ly hôn chồng trẻ

Sao quốc tế 18/11/2019 21:08

Đều tuyên bố ly hôn chồng trẻ sau khi kết hôn không lâu nhưng cuộc sống của Song Hye Kyo và Goo Hye Sun đối lập hoàn toàn.

Song Hye KyoGoo Hye Sun được xem là 2 nàng ngọc nữ của Kbiz. Không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm vang dội khắp châu Á, 2 nữ diễn viên từng được các cô gái ngưỡng mộ vì có tình yêu đẹp như mơ.

Năm 2016, Goo Hye Sun tuyên bố kết hôn cùng anh chàng “phi công trẻ” kém 3 tuổi Ahn Jae Hyun. Mặc dù đám cưới đơn giản nhưng câu chuyện tình yêu ngọt ngào cùng màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi khiến không ít người vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ.

Năm 2017, Song Hye Kyo cũng tuyên bố kết hôn với nam diễn viên kém tuổi - Song Joong Ki. Ngay khi thông tin đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song - Song được thông báo, truyền thông châu Á gần như đếm từng ngày để mong chờ ngày họ về chung nhà.

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Goo Hye Sun từng được ngưỡng mộ vì có tình yêu đẹp như mơ - Ảnh: Internet
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Đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng gây rúng động truyền thông châu Á - Ảnh: Internet

Thế nhưng đến năm 2019, cả hai đều có chung một kết cục buồn là ly hôn. Dù cùng là câu chuyện chia tay nhưng 2 nàng diễn viên lại chọn cách đối mặt với hiện thực hoàn toàn đối lập.

Trong khi Song Hye Kyo gọn gàng, dứt khoát bỏ lại tình yêu cũ phía sau lưng thì Goo Hye Sun lại đau đớn, vật lộn với quá khứ. Vào thời điểm ra tòa làm thủ tục, Song Hye Kyo và Song Joong Ki chỉ mất 5 phút để hoàn tất mọi thứ. Sau đó không lâu, khán giả lại nhìn thấy một Song Hye Kyo xinh đẹp, kiêu sa xuất hiện tại sự kiện. Dù đã có khối tài sản lên đến nghìn tỷ nhưng nữ diễn viên vẫn miệt mài làm việc.

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Hậu ly hôn, Song Hye Kyo vẫn xinh đẹp, mạnh mẽ và không nhắc gì về chồng cũ - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Goo Hye Sun lại không thể buông tay một cách dứt khoát. Ngày qua ngày “nàng Cỏ” lại cập nhật thông tin về cuộc hôn nhân đổ nát của mình trên trang cá nhân. Cô nàng chia sẻ về những khổ sở mà mình phải chịu đựng, những lời lẽ lạnh nhạt của người từng thương và nhất quyết không chịu ly hôn. Nữ diễn viên chịu áp lực vì tranh chấp tiền bạc với Ahn Jae Hyun đến mức phải nhập viện, tuyên bố rời khỏi showbiz. Thế nhưng sau đó cô tiếp tục quay lại bằng một bài hát với ngụ ý muốn chết.

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Goo Hye Sun lại khiến khán giả ngán ngẩm vì liên tục 'vạch áo cho người xem lưng' trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Ban đầu Goo Hye Sun còn nhận được sự đồng cảm từ netizen. Nhưng lâu dần, vì những bài đăng tiêu cực trên trang cá nhân của nữ diễn viên, chút tình cảm đó cũng không còn. Có thể thấy sau ly hôn, Song Hye Kyo ngày càng trở nên xinh đẹp, giàu có hơn nhờ chăm chỉ làm việc. Trong khi đó Goo Hye Sun ngày càng đánh mất hình tượng trong lòng khán giả, chật vật với sự nghiệp bấp bênh.

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Sau lùm xùm ly hôn, tuyên bố rời khỏi showbiz nhưng lại tung bài hát mới, Goo Hye Sun tiếp tục gây chú ý với động thái mới trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Goo Hye Sun Song Joong Ki Ahn Jae Hyun

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