Bị chồng chê không còn hấp dẫn, dân mạng tung hình đẹp từ nhỏ đến lớn của Goo Hye Sun

Hai tháng sau khi cặp đôi đình đám xứ Hàn Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn, làng giải trí Hàn Quốc lại chấn động bởi một vụ ly hôn khác giữa Goo Hye Sun và chồng. Không giữ kín nguyên nhân ly hôn như cặp đôi Song – Song, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun dùng mạng xã hội để bóc mẽ những khuyết điểm của nhau.

Goo Hye Sun và chồng bất ngờ tuyên bố ly hôn đồng thời liên tiếp kể xấu nhau trên mạng xã hội

Đỉnh điểm là khi Goo Hye Sun tiết lộ chồng từng nói rằng ngực cô không còn hấp dẫn nữa nên muốn ly hôn. Chính vì điều này, mọi chỉ trích hướng về phía Ahn Jae Hyun càng nhiều hơn, thậm chí phần thông tin cá nhân của Ahn Jae Hyun trên Wikipedia tiếng Hoa đã được thay đổi. Nghề nghiệp của anh ngoài là người mẫu, diễn viên còn là nhà giám định... vòng 1!