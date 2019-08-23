Bị chồng chê không còn hấp dẫn, dân mạng tung hình đẹp từ nhỏ đến lớn của Goo Hye Sun

Sao quốc tế 23/08/2019 10:06

Scandal ly hôn giữa Goo Hye Sun và chồng vẫn chưa đến hồi kết vì cả hai liên tiếp bóc mẽ những khuyết điểm của nhau.

Hai tháng sau khi cặp đôi đình đám xứ Hàn Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn, làng giải trí Hàn Quốc lại chấn động bởi một vụ ly hôn khác giữa Goo Hye Sun và chồng. Không giữ kín nguyên nhân ly hôn như cặp đôi Song – Song, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun dùng mạng xã hội để bóc mẽ những khuyết điểm của nhau.

goo hye sun va chong 1
Goo Hye Sun và chồng bất ngờ tuyên bố ly hôn đồng thời liên tiếp kể xấu nhau trên mạng xã hội

Đỉnh điểm là khi Goo Hye Sun tiết lộ chồng từng nói rằng ngực cô không còn hấp dẫn nữa nên muốn ly hôn. Chính vì điều này, mọi chỉ trích hướng về phía Ahn Jae Hyun càng nhiều hơn, thậm chí phần thông tin cá nhân của Ahn Jae Hyun trên Wikipedia tiếng Hoa đã được thay đổi. Nghề nghiệp của anh ngoài là người mẫu, diễn viên còn là nhà giám định... vòng 1!

goo hye sun va chong 2
Phần nghề nghiệp của Ahn Jae Hyun đã được bổ sung thêm 'nhà giám định vòng 1'

Không chỉ vậy, sau khi Goo Hye Sun công khai vạch trần con người chồng cũ, Ahn Jae Hyun đã phải nhận những trái đắng đầu tiên. Nhiều nhãn hàng anh đang làm đại diện thương hiệu đều hủy hợp đồng vì hình tượng của Ahn Jae Hyun không còn phù hợp.

goo hye sun va chong 3
Hình ảnh Goo Hye Sun ngày bé và bây giờ được cư dân mạng đăng tải. Có thể thấy ngay từ khi còn nhỏ cô đã sở hữu nhan sắc hơn người
goo hye sun va chong 4
Goo Hye Sun được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ xinh đẹp nhất xứ Hàn

Đứng trước bất hạnh Goo Hye Sun gặp phải, cộng đồng mạng đều thấy xót xa cho cô. Nhiều chỉ trích nặng nề hướng về phía Ahn Jae Hyun, gọi nam diễn viên này là “kẻ bám váy vợ” và “đồ hèn”.

Để phản bác lại nhận xét của Ahn Jae Hyun khi cho rằng Goo Hye Sun không còn gợi cảm nên muốn ly hôn, cộng đồng mạng đã lục tìm hình từ tấm bé của nữ diễn viên họ Goo. Trong những hình ảnh được lan truyền, có thể thấy Goo Hye Sun xinh đẹp từ nhỏ. Càng lớn, cô càng quyến rũ hơn. Nhiều người không tiếc lời "ném đá" Ahn Jae Hyun vì dám cho rằng vợ mình không còn hấp dẫn.

Khó hiểu động thái Goo Hye Sun trước - sau khi tuyên bố ly hôn: Đăng ảnh mẹ, cười hẹn mai gặp, xóa bài đăng chấn động

Khó hiểu động thái Goo Hye Sun trước - sau khi tuyên bố ly hôn: Đăng ảnh mẹ, cười hẹn mai gặp, xóa bài đăng chấn động

Những động thái trên Instagram của Goo Hye Sun khiến dân tình càng thêm hoang mang tột độ.

Xem thêm
Từ khóa:   Goo Hye Sun Ahn Jae Hyun Song Hye Kyo

TIN LIÊN QUAN

Khó hiểu động thái Goo Hye Sun trước - sau khi tuyên bố ly hôn: Đăng ảnh mẹ, cười hẹn mai gặp, xóa bài đăng chấn động

Khó hiểu động thái Goo Hye Sun trước - sau khi tuyên bố ly hôn: Đăng ảnh mẹ, cười hẹn mai gặp, xóa bài đăng chấn động

Lại một cặp đôi đình đám xứ Hàn đổ vỡ, Goo Hye Sun tung tin nhắn gây sốc tiết lộ Ahn Jae Hyun ‘thay lòng đổi dạ’

Lại một cặp đôi đình đám xứ Hàn đổ vỡ, Goo Hye Sun tung tin nhắn gây sốc tiết lộ Ahn Jae Hyun ‘thay lòng đổi dạ’

Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki

Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki

Vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Song Joong Ki nhanh chóng tìm được người phụ nữ thay thế vị trí của Song Hye Kyo?

Song Joong Ki nhanh chóng tìm được người phụ nữ thay thế vị trí của Song Hye Kyo?

Sự nghiệp của Song Joong Ki chịu ảnh hưởng đầu tiên sau khi ly hôn với Song Hye Kyo

Sự nghiệp của Song Joong Ki chịu ảnh hưởng đầu tiên sau khi ly hôn với Song Hye Kyo

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới