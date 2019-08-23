Bị chồng chê không còn hấp dẫn, dân mạng tung hình đẹp từ nhỏ đến lớn của Goo Hye Sun

Scandal ly hôn giữa Goo Hye Sun và chồng vẫn chưa đến hồi kết vì cả hai liên tiếp bóc mẽ những khuyết điểm của nhau.
- Lại một cặp đôi đình đám xứ Hàn đổ vỡ, Goo Hye Sun tung tin nhắn gây sốc tiết lộ Ahn Jae Hyun ‘thay lòng đổi dạ’
- Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki
Hai tháng sau khi cặp đôi đình đám xứ Hàn Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn, làng giải trí Hàn Quốc lại chấn động bởi một vụ ly hôn khác giữa Goo Hye Sun và chồng. Không giữ kín nguyên nhân ly hôn như cặp đôi Song – Song, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun dùng mạng xã hội để bóc mẽ những khuyết điểm của nhau.
Đỉnh điểm là khi Goo Hye Sun tiết lộ chồng từng nói rằng ngực cô không còn hấp dẫn nữa nên muốn ly hôn. Chính vì điều này, mọi chỉ trích hướng về phía Ahn Jae Hyun càng nhiều hơn, thậm chí phần thông tin cá nhân của Ahn Jae Hyun trên Wikipedia tiếng Hoa đã được thay đổi. Nghề nghiệp của anh ngoài là người mẫu, diễn viên còn là nhà giám định... vòng 1!
Không chỉ vậy, sau khi Goo Hye Sun công khai vạch trần con người chồng cũ, Ahn Jae Hyun đã phải nhận những trái đắng đầu tiên. Nhiều nhãn hàng anh đang làm đại diện thương hiệu đều hủy hợp đồng vì hình tượng của Ahn Jae Hyun không còn phù hợp.
Đứng trước bất hạnh Goo Hye Sun gặp phải, cộng đồng mạng đều thấy xót xa cho cô. Nhiều chỉ trích nặng nề hướng về phía Ahn Jae Hyun, gọi nam diễn viên này là “kẻ bám váy vợ” và “đồ hèn”.
Để phản bác lại nhận xét của Ahn Jae Hyun khi cho rằng Goo Hye Sun không còn gợi cảm nên muốn ly hôn, cộng đồng mạng đã lục tìm hình từ tấm bé của nữ diễn viên họ Goo. Trong những hình ảnh được lan truyền, có thể thấy Goo Hye Sun xinh đẹp từ nhỏ. Càng lớn, cô càng quyến rũ hơn. Nhiều người không tiếc lời "ném đá" Ahn Jae Hyun vì dám cho rằng vợ mình không còn hấp dẫn.