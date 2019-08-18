Lại một cặp đôi đình đám xứ Hàn đổ vỡ, Goo Hye Sun tung tin nhắn gây sốc tiết lộ Ahn Jae Hyun ‘thay lòng đổi dạ’

Sau cặp đôi Song - Song, thông tin nữ diễn viên Goo Hye Sun ly hôn với chồng trẻ đang khiến người hâm mộ châu Á bàng hoàng.

Sáng nay (18/08), nữ diễn viên Goo Hye Sun bất ngờ gây chú ý khi đăng tải lên Instagram bức ảnh có dòng chữ viết tay: “Anh yêu em Goo Hye Sun. Anh yêu em Goo Hye Sun” cùng với thông báo chấn động: “Chồng tôi đã thay lòng đổi dạ vì thấy mệt mỏi và muốn ly hôn, trong khi tôi vẫn muốn giữ lấy cuộc hôn nhân này. Tuần tới, phía đại diện chồng tôi sẽ ra thông báo và tôi nhắc trước với các bạn rằng không có gì trong số đó là sự thật. Tôi hy vọng sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng”.

Cặp đôi Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun chuẩn bị ly hôn - Ảnh: Internet Ngay lập tức, thông tin Goo Hye Sun ly hôn trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver. Netizen xứ Hàn cho rằng sự đổ vỡ của cặp đôi này còn sốc hơn việc Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn. Bên cạnh đó, đoạn tin nhắn với Ahn Jae Hyun được Goo Hye Sun tiết lộ còn thể hiện rõ sự xung đột của cả hai trong vấn đề ly hôn. Thậm chí, Ahn Jae Hyun đã nói chuyện với vợ bằng kính ngữ (dùng cho người xa lạ).

Đoạn tin nhắn được Goo Hye Sun tiết lộ - Ảnh: Internet Theo đó, cuộc hội thoại của cả hai xoay quanh việc Ahn Jae Hyun dự định sẽ thông báo việc ly hôn vào tuần sau. Tuy nhiên, Goo Hye Sun lại không đồng ý và muốn nam diễn viên gặp mẹ cô trước vì sức khỏe của bà không tốt. Về phía Ahn Jae Hyun, anh muốn giải quyết xong thủ tục ly hôn rồi mới gọi điện cho mẹ của Goo Hye Sun. Cuối cùng, Goo Hye Sun đã không giữ được bình tĩnh mà nói rằng: “Nếu anh vẫn cư xử theo cách tàn nhẫn như thế này, em sẽ không để yên đâu”. Goo Hye Sun là người muốn níu kéo cuộc hôn nhân này - Ảnh: Internet Về phía HB Entertainment – công ty chủ quản của cả hai đã chính thức lên tiếng về vụ việc: “Chúng tôi đã tình cờ đọc được tin tức về Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. Chúng tôi đang xác minh lại với cặp đôi. Khi kiểm tra xong, chúng tôi sẽ đưa ra thông cáo chính thức”. Năm 2016, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun kết hôn sau 1 tháng công khai hẹn hò. Sau 3 năm bên nhau, cặp đôi đang chuẩn bị thủ tục ly hôn khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Sau gần 1 tháng chính thức ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo có động thái bất ngờ trên mạng xã hội Mới đây, người hâm mộ đã tinh ý phát hiện động thái mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo trên mạng xã hội sau khi ly hôn Song Joong Ki.

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