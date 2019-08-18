Lại một cặp đôi đình đám xứ Hàn đổ vỡ, Goo Hye Sun tung tin nhắn gây sốc tiết lộ Ahn Jae Hyun ‘thay lòng đổi dạ’

Sao quốc tế 18/08/2019 09:57

Sau cặp đôi Song - Song, thông tin nữ diễn viên Goo Hye Sun ly hôn với chồng trẻ đang khiến người hâm mộ châu Á bàng hoàng.

Sáng nay (18/08), nữ diễn viên Goo Hye Sun bất ngờ gây chú ý khi đăng tải lên Instagram bức ảnh có dòng chữ viết tay: “Anh yêu em Goo Hye Sun. Anh yêu em Goo Hye Sun” cùng với thông báo chấn động:

“Chồng tôi đã thay lòng đổi dạ vì thấy mệt mỏi và muốn ly hôn, trong khi tôi vẫn muốn giữ lấy cuộc hôn nhân này. Tuần tới, phía đại diện chồng tôi sẽ ra thông báo và tôi nhắc trước với các bạn rằng không có gì trong số đó là sự thật. Tôi hy vọng sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng”.

goo hye sun ly hon 1
Cặp đôi Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun chuẩn bị ly hôn - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, thông tin Goo Hye Sun ly hôn trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver. Netizen xứ Hàn cho rằng sự đổ vỡ của cặp đôi này còn sốc hơn việc Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn.

Bên cạnh đó, đoạn tin nhắn với Ahn Jae Hyun được Goo Hye Sun tiết lộ còn thể hiện rõ sự xung đột của cả hai trong vấn đề ly hôn. Thậm chí, Ahn Jae Hyun đã nói chuyện với vợ bằng kính ngữ (dùng cho người xa lạ).

goo hye sun ly hon 2

goo hye sun ly hon 3
Đoạn tin nhắn được Goo Hye Sun tiết lộ - Ảnh: Internet

Theo đó, cuộc hội thoại của cả hai xoay quanh việc Ahn Jae Hyun dự định sẽ thông báo việc ly hôn vào tuần sau. Tuy nhiên, Goo Hye Sun lại không đồng ý và muốn nam diễn viên gặp mẹ cô trước vì sức khỏe của bà không tốt. Về phía Ahn Jae Hyun, anh muốn giải quyết xong thủ tục ly hôn rồi mới gọi điện cho mẹ của Goo Hye Sun. Cuối cùng, Goo Hye Sun đã không giữ được bình tĩnh mà nói rằng: “Nếu anh vẫn cư xử theo cách tàn nhẫn như thế này, em sẽ không để yên đâu”.

goo hye sun ly hon 4
Goo Hye Sun là người muốn níu kéo cuộc hôn nhân này - Ảnh: Internet

Về phía HB Entertainment – công ty chủ quản của cả hai đã chính thức lên tiếng về vụ việc: “Chúng tôi đã tình cờ đọc được tin tức về Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. Chúng tôi đang xác minh lại với cặp đôi. Khi kiểm tra xong, chúng tôi sẽ đưa ra thông cáo chính thức”.

Năm 2016, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun kết hôn sau 1 tháng công khai hẹn hò. Sau 3 năm bên nhau, cặp đôi đang chuẩn bị thủ tục ly hôn khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Sau gần 1 tháng chính thức ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo có động thái bất ngờ trên mạng xã hội

Sau gần 1 tháng chính thức ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo có động thái bất ngờ trên mạng xã hội

Mới đây, người hâm mộ đã tinh ý phát hiện động thái mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo trên mạng xã hội sau khi ly hôn Song Joong Ki.

Xem thêm
Từ khóa:   Goo Hye Sun Ahn Jae Hyun

TIN LIÊN QUAN

Sau gần 1 tháng chính thức ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo có động thái bất ngờ trên mạng xã hội

Sau gần 1 tháng chính thức ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo có động thái bất ngờ trên mạng xã hội

Vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Song Joong Ki nhanh chóng tìm được người phụ nữ thay thế vị trí của Song Hye Kyo?

Song Joong Ki nhanh chóng tìm được người phụ nữ thay thế vị trí của Song Hye Kyo?

Vụ ly hôn thế kỷ của cặp Song – Song ảnh hưởng đến nhiều diễn viên khác

Vụ ly hôn thế kỷ của cặp Song – Song ảnh hưởng đến nhiều diễn viên khác

Sự nghiệp của Song Joong Ki chịu ảnh hưởng đầu tiên sau khi ly hôn với Song Hye Kyo

Sự nghiệp của Song Joong Ki chịu ảnh hưởng đầu tiên sau khi ly hôn với Song Hye Kyo

Những hình ảnh quảng cáo đầu tiên của Song Hye Kyo sau ly hôn 'hút hồn' người xem

Những hình ảnh quảng cáo đầu tiên của Song Hye Kyo sau ly hôn 'hút hồn' người xem

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 34 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới