Vụ ly hôn thế kỷ của cặp Song – Song ảnh hưởng đến nhiều diễn viên khác

Vụ ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki ảnh hưởng trực tiếp đến hợp đồng đóng phim truyền hình của nhiều diễn viên với nhà sản xuất và đài truyền hình.
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Nên duyên từ bộ phim “Hậu Duệ Mặt Trời”, tháng 10/2017 Song Hye Kyo và Song Joong Ki tổ chức đám cưới thế kỷ và nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, ngày 27/6 vừa qua, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly hôn, kết thúc 1 năm 8 tháng làm vợ chồng.
Vào thời điểm đó, bộ phim truyền hình “Biên Niên Sử Arthdal” của Song Joong Ki đang được phát sóng phần 2. Bộ phim có tổng cộng 3 phần với 18 tập. Khi scandal ly hôn nổ ra, "bom tấn" truyền hình này chuẩn bị phát sóng tập 9.
Thông tin ly hôn của cặp đôi đình đám xứ Hàn khiến phim của Song Joong Ki bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Điều này đã khiến đài truyền hình lo lắng sự việc tương tự lại xảy ra nên đã thêm điều khoản vào trong hợp đồng với các diễn viên.
Một nhân vật làm trong công ty sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc tiết lộ, trước khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn, công ty sản xuất và các diễn viên ký kết hợp đồng không có điều khoản “ly hôn”. Tuy nhiên sau khi cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi, điều khoản “ly hôn” đã được thêm vào phần lý do cá nhân trong hợp đồng giữa diễn viên với nhà sản xuất và đài truyền hình.
Sau khi ký vào hợp đồng này, nếu diễn viên ly hôn trong thời gian hợp đồng có hiệu lực gây ảnh hưởng tiêu cực đến tác phẩm của mình thì sẽ phải bồi thường gấp 3 lần số tiền vi phạm hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc scandal ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã ảnh hưởng trực tiếp đến hợp đồng đóng phim truyền hình của nhiều diễn viên khác. Nhiều đài truyền hình và nhà sản xuất bắt buộc phải thêm điều khoản “ly hôn” trong hợp đồng để đảm bảo tác phẩm của mình được khán giả đón nhận một cách tích cực nhất.