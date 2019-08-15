Sau gần 1 tháng chính thức ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo có động thái bất ngờ trên mạng xã hội

Sao quốc tế 15/08/2019 16:24

Mới đây, người hâm mộ đã tinh ý phát hiện động thái mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo trên mạng xã hội sau khi ly hôn Song Joong Ki.

Ngày 22/7, Tòa án gia đình Seoul tuyên bố Song Hye KyoSong Joong Ki chính thức ly hôn. Cả hai được cho đã giải quyết thủ tục một cách nhanh chóng và không phân chia tài sản sau ly hôn.

dien vien song hye kyo 1
Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn không khỏi tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của cả hai - Ảnh: Internet

Từ sau khi “đường ai nấy đi”, nữ diễn viên Song Hye Kyo tập trung phát triển sự nghiệp bên Trung và không chia sẻ bất cứ điều gì trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, người hâm mộ đã phát hiện Song Hye Kyo để lại bình luận dưới bài đăng của một người bạn thân thiết.

dien vien song hye kyo 2
Dòng bình luận của nữ diễn viên Song Hye Kyo - Ảnh: Internet

Cụ thể, thành viên của nhóm nhạc nữ Fin.K.L - Lee Jin đã chia sẻ ảnh chụp cùng Lee Hyori ở New York lên Instagram với dòng trạng thái: “Thật tuyệt vời để gặp gỡ trưởng nhóm của chúng tôi ở New York”. Ngay sau đó, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” đã để lại bình luận bày tỏ sự tán thành dưới bài đăng: “Thực sự tuyệt vời”.

Đây là lần tương tác đầu tiên của Song Hye Kyo trên mạng xã hội sau nhiều ngày ly hôn. Có vẻ như nữ diễn viên bắt đầu lấy lại được cân bằng trong cuộc sống và dần cởi mở hơn sau biến cố hôn nhân.

dien vien song hye kyo 3
Nữ diễn viên đã lấy lại được tinh thần sau ly hôn - Ảnh: Internet

Trở thành người phụ nữ độc thân, Song Hye Kyo trẻ trung và xinh đẹp hơn bội phần. Hiện tại, danh tiếng của Song Hye Kyo ngày càng phát triển tại Trung Quốc. Nữ diễn viên vô cùng bận rộn khi trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng và thường xuyên tham gia các sự kiện.

Vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Không còn phải trang điểm sắc sảo để che đi nỗi ưu phiền trên khuôn mặt, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã thực sự vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki

TIN LIÊN QUAN

Vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Song Joong Ki nhanh chóng tìm được người phụ nữ thay thế vị trí của Song Hye Kyo?

Song Joong Ki nhanh chóng tìm được người phụ nữ thay thế vị trí của Song Hye Kyo?

Sự nghiệp của Song Joong Ki chịu ảnh hưởng đầu tiên sau khi ly hôn với Song Hye Kyo

Sự nghiệp của Song Joong Ki chịu ảnh hưởng đầu tiên sau khi ly hôn với Song Hye Kyo

Những hình ảnh quảng cáo đầu tiên của Song Hye Kyo sau ly hôn 'hút hồn' người xem

Những hình ảnh quảng cáo đầu tiên của Song Hye Kyo sau ly hôn 'hút hồn' người xem

Hậu ly hôn, hành động bất ngờ của Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ

Hậu ly hôn, hành động bất ngờ của Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ

Lý do nào khiến truyền thông Nhật Bản gọi diễn viên Song Hye Kyo là 'Người đàn bà ma quỷ'?

Lý do nào khiến truyền thông Nhật Bản gọi diễn viên Song Hye Kyo là 'Người đàn bà ma quỷ'?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 56 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới