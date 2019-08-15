Sau gần 1 tháng chính thức ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo có động thái bất ngờ trên mạng xã hội

Mới đây, người hâm mộ đã tinh ý phát hiện động thái mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo trên mạng xã hội sau khi ly hôn Song Joong Ki.
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Ngày 22/7, Tòa án gia đình Seoul tuyên bố Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức ly hôn. Cả hai được cho đã giải quyết thủ tục một cách nhanh chóng và không phân chia tài sản sau ly hôn.
Từ sau khi “đường ai nấy đi”, nữ diễn viên Song Hye Kyo tập trung phát triển sự nghiệp bên Trung và không chia sẻ bất cứ điều gì trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, người hâm mộ đã phát hiện Song Hye Kyo để lại bình luận dưới bài đăng của một người bạn thân thiết.
Cụ thể, thành viên của nhóm nhạc nữ Fin.K.L - Lee Jin đã chia sẻ ảnh chụp cùng Lee Hyori ở New York lên Instagram với dòng trạng thái: “Thật tuyệt vời để gặp gỡ trưởng nhóm của chúng tôi ở New York”. Ngay sau đó, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” đã để lại bình luận bày tỏ sự tán thành dưới bài đăng: “Thực sự tuyệt vời”.
Đây là lần tương tác đầu tiên của Song Hye Kyo trên mạng xã hội sau nhiều ngày ly hôn. Có vẻ như nữ diễn viên bắt đầu lấy lại được cân bằng trong cuộc sống và dần cởi mở hơn sau biến cố hôn nhân.
Trở thành người phụ nữ độc thân, Song Hye Kyo trẻ trung và xinh đẹp hơn bội phần. Hiện tại, danh tiếng của Song Hye Kyo ngày càng phát triển tại Trung Quốc. Nữ diễn viên vô cùng bận rộn khi trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng và thường xuyên tham gia các sự kiện.