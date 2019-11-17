Sau khi ra bài hát mới giữa ồn ào ly hôn với chồng trẻ, Goo Hye Sun lại úp mở việc chuyển sang nghề mới

Sao quốc tế 17/11/2019 13:22

Sau lùm xùm ly hôn, tuyên bố rời khỏi showbiz nhưng lại tung bài hát mới, Goo Hye Sun tiếp tục gây chú ý với động thái mới trên trang cá nhân.

Nhiều tháng qua, cuộc “khẩu chiến” giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun khiến netizen không khỏi đau đầu. Nữ diễn viên không chỉ tung bằng chứng chồng ngoại tình mà còn liên tục chia sẻ ảnh nhập viện, thông báo rời khỏi showbiz. Tuy nhiên, cách đây không lâu “nàng Cỏ” lại cho ra mắt bài hát mới. Gần đây nhất, vào ngày 16/11 nữ diễn viên “Vườn sao băng” lại chia sẻ ảnh chụp tự sướng lên trang cá nhân cùng với một bức ảnh có dòng chữ “Mari”. 

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Loạt ảnh mới Goo Hye Sun đăng lên trang cá nhân khoe nhan sắc trẻ trung - Ảnh: Instagram

Kèm theo những bức ảnh này, nữ diễn viên còn tiết lộ “đã hoàn thành việc viết kịch bản”. Chia sẻ này khiến mọi người cho rằng Goo Hye Sun đang lấn sân sang công việc biên kịch. Trước đó, nữ diễn viên cũng đã cho ra mắt quyển sách có tựa đề “I am your pet”.

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Dòng chữ được cho là tên kịch bản phim mới do cô nàng chấp bút - Ảnh: Instagram

Goo Hye Sun sinh năm 1984, là một trong những diễn viên đời đầu được yêu thích tại Hàn Quốc. Không chỉ được biết đến với vai trò diễn xuất, cô còn được mọi người yêu thích vì có rất nhiều tài lẻ như đàn, hát, viết nhạc, vẽ, đạo diễn… Vào tháng 5/2016, nữ diễn viên kết hôn với nam diễn viên trẻ Ahn Jae Hyun. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm chung sống, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã quyết định chia tay. Vào tháng 8/2019, Goo Hye Sun khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn bàn về việc ly hôn với chồng.

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Goo Hye Sun khiến khán giả ngán ngẩm vì lùm xùm ly hôn với chồng trẻ - Ảnh: Internet

Sau đó, vào ngày 1/9 nữ diễn viên đăng trên trang cá nhân tiết lộ sẽ ngừng hoạt động trong showbiz nhưng sau đó lại ra mắt bài hát mới. Hành động này của nữ diễn viên khiến cư dân mạng ngán ngẩm, liên tục chỉ trích cô nàng.

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