Hậu ly hôn, Song Hye Kyo chăm chỉ cập nhật mạng xã hội, lại còn công khai nhớ thương một người

Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến người hâm mộ thích thú khi thoải mái thể hiện tình cảm dành cho cô bạn thân.

Hậu ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo tạm dừng tham gia các dự án phim ảnh. Tuy nhiên, cô vẫn rất bận rộn với công việc của một người đại diện thương hiệu. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” cũng bắt đầu cập nhật một số thông tin và hình ảnh đến người hâm mộ.

Thời gian gần đầy, Song Hye Kyo đã bắt đầu sử dụng lại mạng xã hội - Ảnh: IG

Mới đây, Song Hye Kyo đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh biển lên trang Instagram cá nhân. Đặc biệt, điều gây chú ý nhất chính là phần bình luận của bài đăng này.

Cụ thể, nữ ca sĩ Lee Jin – thành viên nhóm nhạc Fin.K.L đã gửi đến Song Hye Kyo lời nhắn: “Nhớ em” kèm theo biểu tượng trái tim. Ngay lập tức, Song Hye Kyo cũng chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm của mình: “Em cũng vậy”.

Sự tương tác đáng yêu này của cả hai khiến cư dân mạng thích thú - Ảnh: IG

Được biết, Song Hye Kyo có mối quan hệ vô cùng thân thiết với các thành viên Fin.K.L. Trong đó, Lee Jin chính là người mà nữ diễn viên dành nhiều tình cảm đặc biệt. Cả hai đã có khoảng thời gian gắn bó bên nhau suốt 20 năm kể từ khi cùng học chung trường cấp 3.

Năm 2016, Lee Jin kết hôn và sang Mỹ định cư. Chính vì vậy mà Song Hye Kyo và người bạn thân hiếm khi có cơ hội gặp nhau. Đây chính là nguyên nhân khiến nữ diễn viên thể hiện nỗi nhớ nhung với Lee Jin.

Song Hye Kyo và Lee Jin là bạn thân - Ảnh: Internet

Nhiều người hâm mộ cảm thấy yên lòng khi Song Hye Kyo tích cực tương tác trên mạng xã hội và ngày càng cởi mở hơn. Có lẽ sau biến cố, cô đã thực sự vực dậy tinh thần để nghĩ đến những điều tích cực cho một tương lai tốt đẹp.

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