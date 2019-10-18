Hủy sự kiện tại Hàn để tưởng nhớ Sulli nhưng lại lén tham dự, Song Hye Kyo bị netizen Hàn chỉ trích vì ‘làm màu’

Sao quốc tế 18/10/2019 15:56

Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Song Hye Kyo tham dự sự kiện tại Hàn bất ngờ trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngày 14/10 vừa qua, làng giải trí châu Á chấn động trước sự ra đi của nữ thần tượng nổi tiếng Sulli. Ngay sau tin tức đau buồn này, showbiz Hàn rơi vào trạng thái đóng băng, hàng loạt nghệ sĩ hủy bỏ hoặc tạm dừng lịch trình để tưởng nhớ Sulli.

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Sulli qua đời ở tuổi 25 - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Song Hye Kyo cũng đã hủy sự kiện đầu tiên của cô tại Hàn vào ngày 17/10 như một lời chia buồn gửi đến gia đình Sulli. Phía đơn vị tổ chức cũng đưa ra lời thông báo: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì phải thông báo tạm ngưng tổ chức sự kiện có sự góp mặt của Song Hye Kyo làm đại sứ để tưởng nhớ Sulli. Hy vọng nhận được sự cảm thông từ mọi người”.

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Song Hye Kyo hủy sự kiện để tưởng nhớ Sulli - Ảnh: Internet

Hành động ý nghĩa này của Song Hye Kyo và nhãn hàng nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hình ảnh nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” tham gia sự kiện không bị rò rỉ.

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Song Hye Kyo xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện dù trước đó đã thông báo hủy bỏ - Ảnh: Internet

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Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, netizen xứ Hàn đã không ngừng ném đá Song Hye Kyo và cho rằng cô nàng quá giả tạo. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo “nói một đằng, làm một nẻo" và tỏ ra thất vọng trước cách hành xử của cô. Thậm chí, cộng đồng mạng còn kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên.

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Đại diện nhãn hàng giải thích đây chỉ là một buổi tiệc riêng tư - Ảnh: Internet

Giữa làn sóng chỉ trích của dư luận, phía nhãn hàng đã lên tiếng thanh minh: “Thật ra chúng tôi đã hủy bỏ toàn bộ sự kiện công khai trước đó như đã thông báo. Tuy nhiên, hình ảnh của Song Hye Kyo là hình ảnh trong buổi tiệc tối của đại diện hai phía”. Sau lời giải thích từ phía nhãn hàng, công chúng đã phần nào nguôi giận và ngừng chỉ trích nữ diễn viên.

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