Lặng người trước dòng chữ cuối cùng Sulli để lại trong nhật ký, cảnh sát quyết định tiến hành giải phẫu tử thi

Sao quốc tế 15/10/2019 15:38

Chiều qua (14/10), làng giải trí châu Á chấn động trước sự ra đi của Sulli - nữ ca sĩ thần tượng nổi tiếng xứ Hàn.

Sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ Sulli hiện vẫn đang là vết thương rỉ máu trong lòng người hâm mộ và cả làng giải trí châu Á. Chẳng ai có thể ngờ được, ở độ tuổi 25 xinh đẹp nhất, cô lại chọn cách tự tử để giải thoát cho chính mình. Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ của Sulli sẽ được cử hành riêng tư và không có sự xuất hiện của truyền thông.

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Hiện trường vụ tự tử của Sulli - Ảnh: Internet

Tại nhà riêng của cô, cảnh sát tìm thấy cuốn sổ nhật ký của Sulli. Ở phần cuối cùng, cô chỉ ghi đúng 2 chữ: “Đau khổ” mà không kèm theo ngày tháng. Ngay khi thông tin này được công bố, người hâm mộ không giấu được sự xót xa. Giờ đây, người ta mới phát hiện ra sâu thẳm trong trái tim của cô gái bé nhỏ ấy chỉ có sự đau khổ đến tuyệt vọng, không một lối thoát.

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Sulli ra đi khi còn quá trẻ - Ảnh: Internet

Sau khi được sự đồng ý của gia đình nữ thần tượng, sở cảnh sát tỉnh Gyeonggi (Seongnam) quyết định tiến hành giải phẫu tử thi để khẳng định chính xác nguyên nhân cái chết một lần nữa.

Chia sẻ với truyền thông, đại diện sở cảnh sát cho biết: “Căn cứ vào kết quả thẩm định hiện trường, không có bất cứ dấu vết nào của việc có kẻ xâm nhập. Dưới sự đồng ý của người nhà, việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân cái chết là gì”.

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Tang lễ của Sulli được cử hành riêng tư thể theo nguyện vọng của gia đình - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, lễ tang của Sulli sẽ được chuyển sang ngày 16/10, vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc tại bệnh viện Severance thuộc Đại học Yonsei, Seoul (Hàn Quốc).

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Theo ghi nhận trực tiếp từ bệnh viện ở Seoul, tang lễ của Sulli sẽ không diễn ra vào hôm nay như thông tin từ báo Hàn đăng tải.

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