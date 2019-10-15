Cái chết của Sulli khiến Tống Thiến – một cựu thành viên nhóm F(X) tiếp tục trở thành nạn nhân của netizen.

Chiều ngày 14/10, thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Sulli qua đời khiến giới giải trí châu Á chấn động. Nổi tiếng từ khi còn nhỏ và gặt hái thành công mà nhiều người mơ ước nhưng Sulli lại lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình khi mới 25 tuổi. Sự ra đi của cô khiến fan hâm mộ bàng hoàng. Sulli kết thúc cuộc sống của mình khi mới 25 tuổi khiến showbiz Hàn Quốc bàng hoàng Một vài nguồn tin cho biết Sulli đã tự tử. Cách đây vài năm cô từng tự kết liễu đời mình nhưng không thành công. Người quản lý của Sulli cũng từng tiết lộ rằng cô bị bệnh trầm cảm. Có thể áp lực của sự nổi tiếng cùng với những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng khiến căn bệnh của Sulli ngày càng trầm trọng và dẫn đến kết cục đau lòng này.

Tống Thiến chính là nạn nhân tiếp theo của những chỉ trích từ mạng xã hội Sau cái chết của Sulli, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của nữ ca sĩ xấu số. Thế nhưng Victoria Tống Thiến lại không có bất kỳ động thái nào mặc dù trước đây cả hai từng sát cánh trong nhóm F(X). Điều này khiến Tống Thiến trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người còn bình luận ác ý rằng Tống Thiến là quái vật máu lạnh, cố tình trù ẻo Sulli nên mới không tỏ ra đau lòng.

Từng là thành viên trong nhóm F(X) nhưng Tống Thiến không có động thái nào trên Weibo trước cái chết của Sulli Tuy nhiên, nhiều người lên tiếng bênh vực Tống Thiến. Họ cho rằng không phải bất kỳ cảm xúc nào của Tống Thiến cũng phải đăng lên Weibo để thiên hạ thấy. Ngoài ra, cái chết của Sulli chính là hồi chuông cảnh báo cho những hành động "ném đá" trên mạng. Khi còn sống, Sulli là mục tiêu công kích của netizen. Đến khi cô qua đời, mọi người mới quan tâm đến những cảm xúc của cô thì đã quá muộn màng. Tống Thiến và Sulli khi vẫn còn hoạt động chung trong nhóm F(X) Rất nhiều bình luận cho rằng cộng đồng mạng hãy buông tha cho Tống Thiến. Cái chết đau đớn của Sulli là một bài học đắt giá, đừng để sự việc giống như vậy xảy ra với bất cứ ai nữa.

Hé lộ thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ ca sĩ Sulli Netizen châu Á chấn động bởi thông tin nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Sulli đột ngột qua đời khi mới 25 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-sulli-qua-doi-mot-cuu-thanh-vien-cua-nhom-fx-tro-thanh-muc-tieu-cong-kich-cua-netizen-341073.html