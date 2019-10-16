Mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã hủy lịch trình cá nhân đầu tiên ở Hàn Quốc để tưởng niệm Sulli.

Chiều 14/10, cả làng giải trí châu Á chấn động trước tin nữ thần tượng Sulli ra đi ở tuổi 25 vì căn bệnh trầm cảm. Ngay sau khi thông tin về cái chết Sulli bùng nổ, hàng loạt nghệ sĩ Hàn đã thông báo hủy bỏ hoặc tạm dừng lịch trình để chia buồn cùng gia đình nữ ca sĩ.

Sulli qua đời khi còn quá trẻ - Ảnh: Internet

Thông tin về một số lịch trình bị hủy bỏ hoặc tạm dừng sau cái chết của Sulli:

Amber dừng lại mọi lịch trình sắp tới.

Taeyeon dừng quảng bá cho full album “Purpose”.

Super Junior hủy show diễn comeback trên V Live.

SuperM hủy ghi hình cho chương trình đặc biệt "SuperM: The Beginning" (SBS).

Seulgi (Red Velvet) hủy lịch trình tham dự sự kiện hôm 15/10.

Donghae (Super Junior) không tham gia fanmeeting mừng sinh nhật ngày mai.

Nhiều nghệ sĩ Hàn hủy lịch trình cá nhân - Ảnh: Internet

N.Flying hủy họp báo comeback diễn ra vào chiều 15/10.

Diễn viên Kim Yoo Jung hủy tham gia sự kiện LANEIGE.

Aron - Baekho (NU'EST) hoãn tham gia “Jam Live” cho tới 18/10.

Youngbin (SF9), Hyunsik (BTOB) hủy lịch livestream.

MONSTA X hoãn tung ảnh giới thiệu sản phẩm comeback…

Song Hye Kyo cũng hủy sự kiện đầu tiên của cô tại Hàn - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo cũng vừa tuyên bố hủy lịch trình ra mắt thương hiệu tại Hàn Quốc. Được biết, thông tin này chỉ được công bố cách vài giờ trước khi sự kiện diễn ra. Đây cũng là sự kiện đầu tiên tại Hàn Quốc của Song Hye Kyo sau ly hôn Song Joong Ki. Theo một nguồn tin, nữ diễn viên hủy sự kiện để tưởng niệm sự ra đi của Sulli.

Đã có kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi của Sulli Trước đó, cảnh sát tuyên bố sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi dù không phát hiện dấu hiệu bất thường sau khi có sự đồng ý của gia đình Sulli.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-cai-chet-cua-sulli-kbiz-hoan-toan-dong-bang-song-hye-kyo-huy-su-kien-dau-tien-tai-han-quoc-341225.html