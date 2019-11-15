Mỹ nhân Cbiz được mệnh danh là ‘bản sao Song Hye Kyo’ lộ mũi biến dạng vì ‘dao kéo’

Sao quốc tế 15/11/2019 14:45

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ - “Song Hye Kyo Trung Quốc” gây thất vọng vì gương mặt cứng đờ, mũi biến dạng.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp hao hao Song Hye Kyo, Trương Vũ Kỳ được mệnh danh là bản sao của nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời”. Cô được khán giả biết đến qua một số vai diễn trong các bộ phim như: “Siêu khuyển thần thông”, “Mỹ nhân ngư”... Ngoài đời, Trương Vũ Kỳ đã trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại và có đời tư khá bê bối.

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Nhan sắc xinh đẹp của Trương Vũ Kỳ - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ gây chú ý khi tham gia một sự kiện thời trang. Diện trang phục dạ hội khoét ngực sâu gợi cảm, “bản sao Song Hye Kyo” khoe vóc dáng nóng bỏng cùng vòng 1 “khủng”. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại chính là gương mặt cứng đờ của nữ diễn viên.

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Trương Vũ Kỳ khoe trọn vòng một nóng bỏng với váy dạ hội - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, Trương Vũ Kỳ để lộ chiếc mũi biến dạng, lệch hẳn sang một bên. Bên cạnh đó, trong một đoạn clip được đăng tải cách đây không lâu, nữ diễn viên cũng khiến nhiều người thất vọng với nhan sắc khác lạ.

Nhiều người cho rằng đây là hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù từ trước đến nay, Trương Vũ Kỳ chưa bao giờ thừa nhận “dao kéo”.

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'Song Hye Kyo Trung Quốc' để lộ phần mũi bị lệch, phần lỗ mũi bên to, bên nhỏ - Ảnh: Internet

So sánh với những hình ảnh trước đây, nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp của cô.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Hye Kyo Trung Quốc Trương Vũ Kỳ

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