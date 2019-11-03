Chỉ một bức hình đăng lúc nửa đêm, nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến người hâm mộ lo lắng hỏi han

Mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ cập nhật hình ảnh trên trang Instagram cá nhân và nhanh chong thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã đăng tải lên trang Instagram của mình hình ảnh cô xuất hiện trên tạp chí W năm 2009 kèm dòng trạng thái: “Khi tôi 28”. Qua hình ảnh được chia sẻ, Song Hye Kyo gây ấn tượng với kiểu tóc tém cá tính và tạo hình đầy gai góc. Đây được xem là một trong những lần Song Hye Kyo cắt tóc ngắn nhất trong sự nghiệp của mình.

Hình ảnh được Song Hye Kyo đăng tải lên trang cá nhân - Ảnh: IG

Ngay lập tức, bài đăng của nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” đã thu hút hơn 250 nghìn lượt thích. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước nhan sắc trong quá khứ của cô. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn cho rằng nữ diễn viên của hiện tại vẫn trẻ đẹp như trước đây, không hề lộ dấu hiệu lão hóa.

Nhan sắc xinh đẹp hiện tại của Song Hye Kyo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại tinh ý phát hiện ra việc Song Hye Kyo thức quá khuya để cập nhật Instagram. Một số bình luận của người hâm mộ để lại dưới bài đăng thể hiện sự lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên, đồng thời khuyên cô nên đi ngủ sớm và hãy tự chăm sóc bản thân tốt hơn.

Khoảng thời gian gần đây, Song Hye Kyo dường như đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống khi cô nàng thường xuyên cập nhật thông tin trên trang cá nhân gửi đến người hâm mộ.

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