Đây chính là chàng trai cực phẩm nhất trong dàn tình cũ của nữ diễn viên Song Hye Kyo

Sao quốc tế 31/10/2019 17:49

Tình cũ nữ diễn viên Song Hye Kyo – Hyun Bin khiến người hâm mộ bấn loạn với nhan sắc cực phẩm trong loạt ảnh quảng cáo mới.

Nhắc đến dàn người yêu cũ của nữ diễn viên Song Hye Kyo, không thể không kể đến Hyun Bin. Cặp đôi nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác trong bộ phim “The World That We Live In” năm 2008. Tuy nhiên, sau 3 năm hẹn hò, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi. Đầu năm 2011, Song Hye Kyo và Hyun Bin tuyên bố chia tay trong sự nuối tiếc của nhiều người.

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Cặp đôi hẹn hò sau khi cùng tham gia 1 dự án phim - Ảnh: Internet

Có thể nói, trong dàn tình cũ của Song Hye Kyo, nam diễn viên Hyun Bin là người được lòng người hâm mộ nhất. Anh chàng sở hữu ngoại hình điển trai cùng tính cách ấm áp.

Mới đây, loạt ảnh quảng cáo mới nhất của Hyun Bin đang khiến netizen Hàn bấn loạn vì quá xuất sắc. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nam diễn viên diện bộ suit trắng vô cùng nổi bật, khoe nhan sắc cực phẩm không góc chết ở tuổi 37.

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Người tình một thời của nữ diễn viên Song Hye Kyo tung loạt ảnh quảng cáo mới - Ảnh: Internet

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Hyun Bin khiến người hâm mộ loạn nhịp vì nụ cười má lúm đồng tiền đầy ấm áp – Ảnh: Internet

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Góc nghiêng thần thánh của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Người hâm mộ cho rằng, dù đã gần 40 tuổi nhưng Hyun Bin vẫn giữ được phong độ cả về nhan sắc lẫn hình thể. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng không ngần ngại để lộ những dấu hiệu của sự lão hóa với những nếp nhăn ở phần trán và khóe mắt. Bởi Hyun Bin muốn chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất đa dạng của mình chứ không phải vẻ ngoài.

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Từ khóa:   Hyun Bin Song Hye Kyo sao Hàn

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