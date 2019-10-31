Đây chính là chàng trai cực phẩm nhất trong dàn tình cũ của nữ diễn viên Song Hye Kyo

Nhắc đến dàn người yêu cũ của nữ diễn viên Song Hye Kyo, không thể không kể đến Hyun Bin. Cặp đôi nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác trong bộ phim “The World That We Live In” năm 2008. Tuy nhiên, sau 3 năm hẹn hò, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi. Đầu năm 2011, Song Hye Kyo và Hyun Bin tuyên bố chia tay trong sự nuối tiếc của nhiều người.

Cặp đôi hẹn hò sau khi cùng tham gia 1 dự án phim - Ảnh: Internet

Có thể nói, trong dàn tình cũ của Song Hye Kyo, nam diễn viên Hyun Bin là người được lòng người hâm mộ nhất. Anh chàng sở hữu ngoại hình điển trai cùng tính cách ấm áp.