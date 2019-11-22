Không có Song Joong Ki, Song Hye Kyo vẫn tươi cười hạnh phúc trong ngày sinh nhật

Nữ diễn viên Song Hye Kyo có một sinh nhật vô cùng ấm áp bên bạn bè sau khi ly hôn Song Joong Ki.
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Sau khi cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn, mọi động thái của họ đều được truyền thông theo sát. Trong khi nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ thì chồng cũ Song Joong Ki lại ít khi xuất hiện trước truyền thông.
Thời gian đầu hậu ly hôn, Song Hye Kyo từng bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích thái quá từ cộng đồng mạng xứ Hàn. Cô luôn trang điểm đậm mỗi khi xuất hiện trước truyền thông như muốn che đi những phiền toái mà cuộc ly hôn ồn ào mang lại. Vậy nhưng không lâu sau đó, Song Hye Kyo đã lấy lại tinh thần. Cô sắp xếp công việc để dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Những thay đổi tích cực của nữ diễn viên họ Song khiến fan hâm mộ phần nào yên tâm cho thần tượng của mình.
Ngày 22/11, một vài người bạn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật cùng những tấm hình Song Hye Kyo chụp chung với bạn bè. Có thể thấy, vợ cũ Song Joong Ki vô cùng hạnh phúc trong vòng tay bạn bè, luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Nhiều người cho rằng dường như những dư âm không tốt từ cuộc hôn nhân với Song Joong Ki đã không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của Song Hye Kyo nữa. Không có Song Joong Ki bên cạnh, người đẹp họ Song vẫn còn rất nhiều bạn tốt. Nụ cười rạng rỡ của Song Hye Kyo đã nói lên tất cả.