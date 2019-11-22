Không có Song Joong Ki, Song Hye Kyo vẫn tươi cười hạnh phúc trong ngày sinh nhật

Sao quốc tế 22/11/2019 11:48

Nữ diễn viên Song Hye Kyo có một sinh nhật vô cùng ấm áp bên bạn bè sau khi ly hôn Song Joong Ki.

Sau khi cặp đôi Song Hye Kyo Song Joong Ki tuyên bố ly hôn, mọi động thái của họ đều được truyền thông theo sát. Trong khi nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ thì chồng cũ Song Joong Ki lại ít khi xuất hiện trước truyền thông.

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Sau gần 5 tháng ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã dần lấy lại thăng bằng

Thời gian đầu hậu ly hôn, Song Hye Kyo từng bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích thái quá từ cộng đồng mạng xứ Hàn. Cô luôn trang điểm đậm mỗi khi xuất hiện trước truyền thông như muốn che đi những phiền toái mà cuộc ly hôn ồn ào mang lại. Vậy nhưng không lâu sau đó, Song Hye Kyo đã lấy lại tinh thần. Cô sắp xếp công việc để dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Những thay đổi tích cực của nữ diễn viên họ Song khiến fan hâm mộ phần nào yên tâm cho thần tượng của mình. 

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Sau khi lấy lại tinh thần, cô liên tục đăng tải trạng thái mới nhất của mình trên trang cá nhân

Ngày 22/11, một vài người bạn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật cùng những tấm hình Song Hye Kyo chụp chung với bạn bè. Có thể thấy, vợ cũ Song Joong Ki vô cùng hạnh phúc trong vòng tay bạn bè, luôn nở nụ cười rạng rỡ.

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Sinh nhật đầu tiên sau khi ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo nhận được hoa và nhiều lời chúc từ bạn bè

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Dù không có Song Joong Ki bên cạnh nhưng Song Hye Kyo vẫn rất tự tin và hạnh phúc

Nhiều người cho rằng dường như những dư âm không tốt từ cuộc hôn nhân với Song Joong Ki đã không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của Song Hye Kyo nữa. Không có Song Joong Ki bên cạnh, người đẹp họ Song vẫn còn rất nhiều bạn tốt. Nụ cười rạng rỡ của Song Hye Kyo đã nói lên tất cả.

Nụ cười rạng rỡ đầu tiên của Song Hye Kyo sau 4 tháng ly hôn

Nụ cười rạng rỡ đầu tiên của Song Hye Kyo sau 4 tháng ly hôn

Hậu ly hôn 4 tháng, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã khoe những tấm hình mới nhất của mình khiến fan hâm mộ ấm lòng.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki Song Hye Kyo và Song Joong Ki

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