Bảng xếp hạng Cbiz tháng 11: Tiêu Chiến gây choáng với kỷ lục 17 tuần đứng top

Mới đây, bảng xếp hạng Cbiz tuần 4 tháng 11 đã được Powerstar công bố và nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Đến hẹn lại lên, bảng xếp hạng Cbiz tuần 4 tháng 11 (từ ngày 18/11 đến ngày 24/11) đã được công cố trên Powerstar và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Được biết, kết quả của bảng xếp hạng này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ Hoa ngữ. Theo đó, thứ hạng của các nam/nữ diễn viên, ca sĩ sẽ thay đổi theo từng tuần, tùy thuộc vào độ nổi tiếng của họ với công chúng. Hiện tại, nam diễn viên Tiêu Chiến đang giữ kỷ lục 17 tuần đứng top của bảng xếp hạng này ở hạng mục nam diễn viên.

Sau 'Trần Tình Lệnh', sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến ngày một tăng cao - Ảnh: Internet “BXH Nam diễn viên”: Đứng đầu là Tiêu Chiến, tiếp theo là nam diễn viên Vương Nhất Bác. Các thứ hạng sau lần lượt là: Chu Nhất Long, Lý Hiện, Đặng Luân, Lai Kuan Lin (Lại Quán Lâm), Hồ Ca, Trần Vỹ Đình, La Vân Hi, Hứa Khải. Bảng xếp hạng nam diễn viên - Ảnh: Internet “BXH Nữ diễn viên”: Tương tự Tiêu Chiến, Dương Tử cũng đang giữ kỷ lục 17 tuần đứng top. Các thứ hạng sau cô lần lượt là: Dương Mịch, Lâm Chí Linh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Đông Vũ, Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni, Triệu Kim Mạch, Lưu Thi Thi, Âu Dương Na Na.

Bảng xếp hạng nữ diễn viên - Ảnh: Internet “BXH Nam ca sĩ thần tượng”: 3 vị trí đầu lần lượt thuộc về các thành viên TF Boy: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải. Tiếp theo sau là: Hoa Thần Vũ, Thái Từ Khôn, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Châu Chấn Nam, Trương Kiệt, Lâm Tuấn Kiệt. Bảng xếp hạng nam ca sĩ thần tượng - Ảnh: Internet “BXH Nữ ca sĩ thần tượng”: Các thứ hạng được bình chọn lần lượt là Đặng Tử Kỳ, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ, Lý Vũ Xuân, Thái Y Lâm, Trương Thiều Hàm, Trương Lương Dĩnh, Trình Tiêu, Điền Phức Chân. BXH nữ ca sĩ thần tượng - Ảnh: Internet Sau khi bảng xếp hạng này được công bố, cư dân mạng liên tục tranh cãi về thứ hạng của các nghệ sĩ. Theo đó, đa phần người hâm mộ đều muốn thần tượng của mình giành được vị trí cao hơn.

Bị tung ảnh quá khứ, Tiêu Chiến ‘Trần Tình Lệnh’ dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ Sau Vương Nhất Bác, nam diễn viên Tiêu Chiến trở thành nạn nhân tiếp theo bị netizen xứ Trung soi mói ngoại hình và vướng nghi vấn “dao kéo”.

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