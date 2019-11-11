Có thể nói, sự kiện “Đêm độc thân” diễn ra vào tối 10/11 tại Thượng Hải là một trong những chương trình lớn nhất năm và thu hút sự quan tâm không nhỏ của giới truyền thông cũng như người hâm mộ.

Một trong những nguyên nhân khiến sự kiện này được chú ý là nhờ màn xuất hiện của dàn sao Hoa ngữ “khủng” như: Tiêu Chiến, Dương Dương, Triệu Vy, Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nhất Bác, Giang Sơ Ảnh, Châu Đông Vũ, Huỳnh Hiểu Minh… Thảm đỏ “Đêm độc thân” chính là cơ hội để dàn mỹ nam, mỹ nữ Cbiz khoe sắc trong những bộ trang phục lộng lẫy.