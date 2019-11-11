Tối qua (10/11), sự kiện “Đêm độc thân” mừng ngày lễ độc thân 11/11 đã diễn ra tại Thượng Hải và quy tụ dàn sao Hoa ngữ “khủng” tham dự.
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Có thể nói, sự kiện “Đêm độc thân” diễn ra vào tối 10/11 tại Thượng Hải là một trong những chương trình lớn nhất năm và thu hút sự quan tâm không nhỏ của giới truyền thông cũng như người hâm mộ.
Một trong những nguyên nhân khiến sự kiện này được chú ý là nhờ màn xuất hiện của dàn sao Hoa ngữ “khủng” như: Tiêu Chiến, Dương Dương, Triệu Vy, Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nhất Bác, Giang Sơ Ảnh, Châu Đông Vũ, Huỳnh Hiểu Minh… Thảm đỏ “Đêm độc thân” chính là cơ hội để dàn mỹ nam, mỹ nữ Cbiz khoe sắc trong những bộ trang phục lộng lẫy.
Bên cạnh đó, đêm hội mừng lễ độc thân còn khiến khán giả mãn nhãn với hàng chục tiết mục biểu diễn được đầu tư công phu bởi dàn nghệ sĩ đình đám. Trong đó phải kể đến phần trình diễn của nữ diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” – Triệu Vy. Không chỉ khiến khán giả bị mê hoặc bởi nhan sắc trẻ trung, nàng “Tiểu Yến Tử” còn trổ tài ca hát khi thể hiện ca khúc “Đại đạo diễn”.
Khoảnh khắc Triệu Vy tái ngộ Huỳnh Hiểu Minh trên sân khấu cũng khiến khán giả vô cùng thích thú.
Có thể nói, sự kiện “Đêm độc thân” năm nay đã thành công hơn mong đợi của nhiều khán giả.