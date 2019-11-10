Giả Nãi Lượng vui vẻ xuất hiện sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ

Sao quốc tế 10/11/2019 10:05

Không còn ủ rũ như trước đây, Giả Nãi Lượng đã có màn lột xác hoàn toàn sau khi clip hẹn hò với trai trẻ của Lý Tiểu Lộ được đăng tải.

Sau khi những clip thân mật của Lý Tiểu Lộ và PG One được đăng tải, Giả Nãi Lượng trở thành tâm điểm của truyền thông khi có thông tin cho rằng dường như anh phát điên lúc xem được những đoạn video này.

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Giả Nãi Lượng vui vẻ xuất hiện và nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ sau khi những clip ngoại tình của Lý Tiểu Lộ được đăng tải

Chưa hết, sau khi lộ clip tình cảm với Lý Tiểu Lộ, PG One còn đăng đàn thừa nhận mình từng qua lại với đàn chị đồng thời ám chỉ Giả Nãi Lượng không phải là người tốt như mọi người vẫn tưởng. Dù ngay sau đó PG One và Lý Tiểu Lộ đã hứng chịu làn sóng tẩy chay chưa từng có trong showbiz Hoa ngữ nhưng Giả Nãi Lượng cũng bị ảnh hưởng bởi scandal này.

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Sự xuất hiện của Giả Nãi Lượng trong sự kiện này thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ

Nhiều fan hâm mộ của Giả Nãi Lượng không khỏi lo lắng cho thần tượng của mình. Sau khi bị Lý Tiểu Lộ phản bội, nam diễn viên họ Giả sống khép kín, không còn vui vẻ, hài hước như trước đây nữa. 

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Scandal của Lý Tiểu Lộ dường như không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Giả Nãi Lượng

Tuy nhiên, 1 tuần sau khi những clip nóng bỏng của Lý Tiểu Lộ và PG One được đăng tải, Giả Nãi Lượng đã xuất hiện trước đám đông. Anh vui vẻ giao lưu với người hâm mộ, trên môi luôn nở nụ cười. Dường như scandal gần đây của Lý Tiểu Lộ không ảnh hưởng gì đến tinh thần cũng như cuộc sống của Giả Nãi Lượng. Điều này khiến những người hâm mộ phần nào yên tâm.

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Từ khóa:   Lý Tiểu Lộ và PG One Giả Nãi Lượng PG One

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