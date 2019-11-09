Không có thời gian dành cho vợ nhưng ông xã Chung Hân Đồng lại đi ăn tối với hot girl mạng

Kết hôn mới được một năm nhưng vợ chồng Chung Hân Đồng luôn đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt.
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Dù mới kết hôn chưa được bao lâu nhưng vợ chồng Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc thường xuyên phải đối mặt với tin đồn hôn nhân trục trặc. Mới đây, hình ảnh Lại Hoằng Quốc đi ăn với một cô nàng hot girl mạng được đăng tải khiến nhiều fan hâm mộ của Chung Hân Đồng không khỏi lo lắng.
Mỗi lần chồng vướng phải lùm xùm ngoại tình, Chung Hân Đồng đều đứng ra bảo vệ hoặc lấy một lý do nào đó để ông xã không bị dư luận "ném đá". Trước đây, Chung Hân Đồng từng chia sẻ rằng 3 năm trước cô đã đi đông lạnh trứng. Sau khi kết hôn với Lại Hoằng Quốc, nữ ca sĩ nổi tiếng muốn sinh con ngay nhưng chồng cô luôn nói rất bận nên chưa có thời gian cùng vợ đến bệnh viện hoàn thành các thủ tục cần thiết để sinh con.
Chung Hân Đồng khá thông cảm cho tình trạng sức khỏe của Lại Hoằng Quốc. Cô cho rằng cần phải có sức khỏe tốt và cần có thời gian mới có thể tiến hành việc sinh con. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh Lại Hoằng Quốc đi ăn tối với hot girl được đăng tải trên mạng, nhiều người đặt câu hỏi tại sao Lại Hoằng Quốc có thời gian đi ăn tối với cô gái khác nhưng lại lấy lý do bận rộn chưa thể cùng Chung Hân Đồng đến bệnh viện? Phải chăng vợ chồng Chung Hân Đồng thật sự đang không hạnh phúc?
Sau khi scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy bị phanh phui, sự nghiệp cũng như cuộc sống của Chung Hân Đồng đã rẽ sang một hướng khác. Tưởng rằng sau khi kết hôn với Lại Hoằng Quốc, mọi tủi hờn quá khứ sẽ qua đi với cô. Vậy nhưng đến thời điểm hiện tại, fan hâm mộ Chung Hân Đồng vẫn cảm thấy lo lắng cho cuộc hôn nhân của thần tượng.