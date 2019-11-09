Không có thời gian dành cho vợ nhưng ông xã Chung Hân Đồng lại đi ăn tối với hot girl mạng

Dù mới kết hôn chưa được bao lâu nhưng vợ chồng Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc thường xuyên phải đối mặt với tin đồn hôn nhân trục trặc. Mới đây, hình ảnh Lại Hoằng Quốc đi ăn với một cô nàng hot girl mạng được đăng tải khiến nhiều fan hâm mộ của Chung Hân Đồng không khỏi lo lắng.

Chung Hân Đồng có đám cưới cổ tích với chàng bác sĩ kém tuổi Lại Hoằng Quốc

Mỗi lần chồng vướng phải lùm xùm ngoại tình, Chung Hân Đồng đều đứng ra bảo vệ hoặc lấy một lý do nào đó để ông xã không bị dư luận "ném đá". Trước đây, Chung Hân Đồng từng chia sẻ rằng 3 năm trước cô đã đi đông lạnh trứng. Sau khi kết hôn với Lại Hoằng Quốc, nữ ca sĩ nổi tiếng muốn sinh con ngay nhưng chồng cô luôn nói rất bận nên chưa có thời gian cùng vợ đến bệnh viện hoàn thành các thủ tục cần thiết để sinh con.