Lý Tiểu Lộ tiếp tục nhận 'gạch đá' khi cho biết lấy Giả Nãi Lượng là vì bố mẹ chứ không phải tình yêu

Chia sẻ trước đây về tình yêu với Giả Nãi Lượng được netizen "đào mộ", Lý Tiểu Lộ tiếp tục hứng chịu sự chỉ trích của cộng đồng mạng.

Những ngày gần đây, vụ việc Lý Tiểu Lộ ngoại tình trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi người tình kém 13 tuổi xác nhận cả hai từng qua lại. Bị dư luận xứ Trung tẩy chay kịch liệt, cơ hội để nữ diễn viên họ Lý quay trở lại showbiz dường như không còn. Những hình ảnh gây bão của Lý Tiểu Lộ và PG One được đăng tải những ngày gần đây Thời gian trước đây, Lý Tiểu Lộ thường xuyên khởi kiện những tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin cô ngoại tình nhằm “tẩy trắng” bản thân. Thậm chí cô còn lợi dụng con gái và các hoạt động công ích để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Lý Tiểu Lộ muốn xây dựng hình ảnh một người mẹ hiền luôn quan tâm chăm sóc con gái để có được thiện cảm từ khán giả sau bê bối ngoại tình.

Lý Tiểu Lộ từng cho biết rằng cô kết hôn với Giả Nãi Lượng là vì bố mẹ chứ không phải tình yêu Vậy nhưng những cố gắng gần 2 năm qua của Lý Tiểu Lộ đã đổ sông đổ bể khi người tình PG One xác nhận mối quan hệ vụng trộm này, đồng thời nhiều clip tình cảm của cả hai được đăng tải. Trong mắt người hâm mộ, hình ảnh của Lý Tiểu Lộ vốn không tốt giờ đây lại càng tệ hơn. Ngoài việc chỉ trích Lý Tiểu Lộ, netizen còn hướng cái nhìn về phía người chồng bị "cắm sừng" Giả Nãi Lượng.

Có lẽ sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ sẽ dừng lại ở đây khi vấp phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ dư luận Mới đây, một đoạn phỏng vấn trước đây của Lý Tiểu Lộ bất ngờ được cộng đồng mạng “đào mộ”. Trong bài phỏng vấn này, Lý Tiểu Lộ cho biết cô đón nhận tình cảm của Giả Nãi Lượng khi cuộc sống đang bên bờ vực thẳm. Cô làm điều này là vì bố mẹ chứ không phải vì tình yêu. Sau khi bài viết này được đăng tải, rất nhiều người đã chỉ trích Lý Tiểu Lộ. Họ cho rằng nếu không yêu Giả Nãi Lượng thì đừng kết hôn. Nếu đã đồng ý kết hôn thì cô nên sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Người hâm mộ không thể chấp nhận lý do chỉ vì không yêu chồng mà Lý Tiểu Lộ đã nhẫn tâm làm tổn thương người đàn ông yêu cô nhất trên đời này.

Phản bội chồng chạy theo tình trẻ, Lý Tiểu Lộ nhận trái đắng từ PG One Những hành động mới nhất của PG One cho thấy anh và Lý Tiểu Lộ đã trở mặt với nhau sau thời gian mặn nồng.

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