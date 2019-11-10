Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc

Sao quốc tế 10/11/2019 11:48

Danh sách các ngôi sao nam và nữ có mặt trong bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất Châu Á” năm 2019 đang thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung.

Đến hẹn lại lên, tạp chí nổi tiếng của Mỹ TC Candler vừa chính thức công bố bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019. Ở BXH dành cho nghệ sĩ nam, Tiêu Chiến đã vượt qua dàn sao kỳ cựu để đứng đầu danh sách. Được biết, nhờ thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh”, Tiêu Chiến ngày càng nổi tiếng và được các nhà sản xuất chú ý.

Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc - Ảnh 1
Tiêu Chiến vươn lên dẫn đầu - Ảnh: Internet
Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc - Ảnh 2
Sehun (EXO) - Ảnh: Internet
Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc - Ảnh 3
Tomohisa Yamashita - Ảnh: Internet
Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc - Ảnh 4
Vương Gia Nhĩ (Jackson) - Ảnh: Internet
Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc - Ảnh 5
Đặng Luân - Ảnh: Internet

Bên cạnh những nghệ sĩ Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ… thì nhiều idol Hàn và Nhật cũng có mặt trong bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất châu Á”.

Top 20 trong “100 gương mặt đẹp nhất Châu Á - Thái Bình Dương” bảng nam:

1. Tiêu Chiến

2. Sehun

3. Tomohisa Yamashita

4. Vương Gia Nhĩ

5. Đặng Luân

6. Jungkook

7. V

8. Dimash

9. Ryosuke Yamada

10. Yuta Nakamoto

11. Baekhyun

12. Lý Hiện

13. Yuzuru Hanyu

14. Vương Nhất Bác

15. La Chí Tường

16. Dịch Dương Thiên Tỉ

17. Lee Taeyong

18. Chanyeol

19. Takuya Kimura

20. Aamir Khan

Ở bảng nữ, Lisa của nhóm nhạc BLACKPINK đứng đầu danh sách bình chọn. Trong bảng xếp hạng dành cho nghệ sĩ nữ, nhiều ngôi sao Hàn Quốc đều dành được thứ hạng cao chứng tỏ làn sóng Hallyu vẫn rất mạnh mẽ.

Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc - Ảnh 6
Top 3 nghệ sĩ nữ đẹp nhất châu Á - Ảnh: Internet
Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc - Ảnh 7
Các thứ hạng tiếp theo của bảng nữ - Ảnh: Internet

Top 20 trong “100 gương mặt đẹp nhất Châu Á - Thái Bình Dương” bảng nữ:

1. Lisa

2. Sakura

3. Jennie

4. Angela Baby

5. Hà Tuệ

6. Yoona

7. Satomi Ishihara

8. Cổ Lực Na Trát

9. Đặng Tử Kỳ

10. Irene

11. Địch Lệ Nhiệt Ba

12. Trịnh Sảng

13. Rosé

14. Trình Tiêu

15. Yui Aragaki

16. Gal Gadot

17. Taeyeon

18. Đổng Khanh

19. IU

20. Dương Mịch

Ngay khi bảng xếp hạng này được công bố, netizen xứ Trung đã nổ ra một cuộc tranh cãi lớn trên Weibo. Đa phần đều là những ý kiến bênh vực thần tượng và không hài lòng với các thứ hạng trong danh sách này.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Mịch Angela Baby

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