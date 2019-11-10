Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc

Đến hẹn lại lên, tạp chí nổi tiếng của Mỹ TC Candler vừa chính thức công bố bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019. Ở BXH dành cho nghệ sĩ nam, Tiêu Chiến đã vượt qua dàn sao kỳ cựu để đứng đầu danh sách. Được biết, nhờ thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh”, Tiêu Chiến ngày càng nổi tiếng và được các nhà sản xuất chú ý.

Tiêu Chiến vươn lên dẫn đầu - Ảnh: Internet

Sehun (EXO) - Ảnh: Internet

Tomohisa Yamashita - Ảnh: Internet

Vương Gia Nhĩ (Jackson) - Ảnh: Internet

Đặng Luân - Ảnh: Internet

Bên cạnh những nghệ sĩ Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ… thì nhiều idol Hàn và Nhật cũng có mặt trong bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất châu Á”.”