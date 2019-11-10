Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc

Danh sách các ngôi sao nam và nữ có mặt trong bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất Châu Á” năm 2019 đang thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung.
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Đến hẹn lại lên, tạp chí nổi tiếng của Mỹ TC Candler vừa chính thức công bố bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019. Ở BXH dành cho nghệ sĩ nam, Tiêu Chiến đã vượt qua dàn sao kỳ cựu để đứng đầu danh sách. Được biết, nhờ thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh”, Tiêu Chiến ngày càng nổi tiếng và được các nhà sản xuất chú ý.
Bên cạnh những nghệ sĩ Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ… thì nhiều idol Hàn và Nhật cũng có mặt trong bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất châu Á”.”
Top 20 trong “100 gương mặt đẹp nhất Châu Á - Thái Bình Dương” bảng nam:
1. Tiêu Chiến
2. Sehun
3. Tomohisa Yamashita
4. Vương Gia Nhĩ
5. Đặng Luân
6. Jungkook
7. V
8. Dimash
9. Ryosuke Yamada
10. Yuta Nakamoto
11. Baekhyun
12. Lý Hiện
13. Yuzuru Hanyu
14. Vương Nhất Bác
15. La Chí Tường
16. Dịch Dương Thiên Tỉ
17. Lee Taeyong
18. Chanyeol
19. Takuya Kimura
20. Aamir Khan
Ở bảng nữ, Lisa của nhóm nhạc BLACKPINK đứng đầu danh sách bình chọn. Trong bảng xếp hạng dành cho nghệ sĩ nữ, nhiều ngôi sao Hàn Quốc đều dành được thứ hạng cao chứng tỏ làn sóng Hallyu vẫn rất mạnh mẽ.
Top 20 trong “100 gương mặt đẹp nhất Châu Á - Thái Bình Dương” bảng nữ:
1. Lisa
2. Sakura
3. Jennie
4. Angela Baby
5. Hà Tuệ
6. Yoona
7. Satomi Ishihara
8. Cổ Lực Na Trát
9. Đặng Tử Kỳ
10. Irene
11. Địch Lệ Nhiệt Ba
12. Trịnh Sảng
13. Rosé
14. Trình Tiêu
15. Yui Aragaki
16. Gal Gadot
17. Taeyeon
18. Đổng Khanh
19. IU
20. Dương Mịch
Ngay khi bảng xếp hạng này được công bố, netizen xứ Trung đã nổ ra một cuộc tranh cãi lớn trên Weibo. Đa phần đều là những ý kiến bênh vực thần tượng và không hài lòng với các thứ hạng trong danh sách này.