Bị tung ảnh quá khứ, Tiêu Chiến ‘Trần Tình Lệnh’ dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Sao quốc tế 23/11/2019 16:53

Sau Vương Nhất Bác, nam diễn viên Tiêu Chiến trở thành nạn nhân tiếp theo bị netizen xứ Trung soi mói ngoại hình và vướng nghi vấn “dao kéo”.

Thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh” đã giúp nam diễn viên Tiêu ChiếnVương Nhất Bác trở thành 2 cái tên được săn đón nhất hiện nay. Nhất cử nhất động của cặp đôi đều nhanh chóng lên hot search Weibo và thu hút sự chú ý của công chúng.

dien vien tieu chien 1
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vươn lên hàng sao sau 'Trần Tình Lệnh' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chính sự nổi tiếng này lại mang đến cho họ muôn vàn thị phi của showbiz.

Mới đây, một blogger đã đăng tải loạt ảnh quá khứ của Tiêu Chiến lên mạng xã hội và so sánh với nhan sắc của nam diễn viên ở thời điểm hiện tại. Theo đó, người này cho rằng Tiêu Chiến đã “dao kéo” vùng mắt vì trước đây, nam diễn viên sở hữu đôi mắt một mí khá nhỏ.

dien vien tieu chien 2
Hình ảnh quá khứ của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet
dien vien tieu chien 3
Nam diễn viên bị cho đã sửa mắt - Ảnh: Internet
dien vien tieu chien 4
Nhan sắc quá khứ và hiện tại của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Ngay khi tin đồn này được lan truyền, người hâm mộ Tiêu Chiến tỏ ra vô cùng bức xúc và khẳng định nam diễn viên chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, nhan sắc hiện tại của nam diễn viên “Trần Tình Lệnh” hoàn toàn là do giảm cân.

Được biết trước khi gia nhập làng giải trí, Tiêu Chiến sở hữu ngoại hình có phần thừa cân và anh đã phải nỗ lực giảm đến 20kg.

Để khẳng định nhan sắc của Tiêu Chiến là tự nhiên, người hâm mộ đồng loạt chia sẻ thêm những hình ảnh quá khứ của nam diễn viên và cho biết anh sở hữu mắt hai mí từ nhỏ.

dien vien tieu chien 5dien vien tieu chien 6

dien vien tieu chien 7
Người hâm mộ khẳng định Tiêu Chiến không 'dao kéo' - Ảnh: Internet
dien vien tieu chien 8
Vẻ ngoài điển trai của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tiêu Chiến sinh năm 1991 tại Trùng Khánh (Trung Quốc) và bước vào làng giải trí Hoa ngữ thông qua một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc. Năm 2015, Tiêu Chiến ra mắt với nhóm nhạc X-NINE nhưng chưa được khán giả chú ý. Mãi đến khi tham gia “Trần Tình Lệnh”, tên tuổi của anh mới thực sự gây sốt cộng đồng mạng.

Netizen bấn loạn trước thông tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong đêm nhạc Đằng Tấn

Netizen bấn loạn trước thông tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong đêm nhạc Đằng Tấn

Thông tin nam diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục tái ngộ trong chương trình âm nhạc Đằng Tấn đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác sao phẫu thuật thẩm mỹ

TIN LIÊN QUAN

Netizen bấn loạn trước thông tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong đêm nhạc Đằng Tấn

Netizen bấn loạn trước thông tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong đêm nhạc Đằng Tấn

Mỹ nam – mỹ nữ Cbiz hội tụ tại ‘Đêm độc thân’ 2019: Tiêu Chiến soái khí ngời ngời, Triệu Vy trẻ trung bất ngờ

Mỹ nam – mỹ nữ Cbiz hội tụ tại ‘Đêm độc thân’ 2019: Tiêu Chiến soái khí ngời ngời, Triệu Vy trẻ trung bất ngờ

Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc

Tiêu Chiến vượt mặt dàn sao kỳ cựu đứng đầu top ‘100 gương mặt đẹp nhất Châu Á’, nhìn bảng nữ mới thực sự gây sốc

Hình ảnh nữ diễn viên Dương Tử ôm hôn Tiêu Chiến trên phố khiến netizen xứ Trung bấn loạn

Hình ảnh nữ diễn viên Dương Tử ôm hôn Tiêu Chiến trên phố khiến netizen xứ Trung bấn loạn

Tiêu Chiến bị fan cuồng đánh sưng trán vào đúng ngày sinh nhật

Tiêu Chiến bị fan cuồng đánh sưng trán vào đúng ngày sinh nhật

Sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến khiến người hâm mộ ấm lòng

Sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến khiến người hâm mộ ấm lòng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 6 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới