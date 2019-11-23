Bị tung ảnh quá khứ, Tiêu Chiến ‘Trần Tình Lệnh’ dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Sau Vương Nhất Bác, nam diễn viên Tiêu Chiến trở thành nạn nhân tiếp theo bị netizen xứ Trung soi mói ngoại hình và vướng nghi vấn “dao kéo”.

Thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh” đã giúp nam diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành 2 cái tên được săn đón nhất hiện nay. Nhất cử nhất động của cặp đôi đều nhanh chóng lên hot search Weibo và thu hút sự chú ý của công chúng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vươn lên hàng sao sau 'Trần Tình Lệnh' - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chính sự nổi tiếng này lại mang đến cho họ muôn vàn thị phi của showbiz.

Mới đây, một blogger đã đăng tải loạt ảnh quá khứ của Tiêu Chiến lên mạng xã hội và so sánh với nhan sắc của nam diễn viên ở thời điểm hiện tại. Theo đó, người này cho rằng Tiêu Chiến đã “dao kéo” vùng mắt vì trước đây, nam diễn viên sở hữu đôi mắt một mí khá nhỏ. Hình ảnh quá khứ của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Nam diễn viên bị cho đã sửa mắt - Ảnh: Internet Nhan sắc quá khứ và hiện tại của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Ngay khi tin đồn này được lan truyền, người hâm mộ Tiêu Chiến tỏ ra vô cùng bức xúc và khẳng định nam diễn viên chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, nhan sắc hiện tại của nam diễn viên “Trần Tình Lệnh” hoàn toàn là do giảm cân.

Được biết trước khi gia nhập làng giải trí, Tiêu Chiến sở hữu ngoại hình có phần thừa cân và anh đã phải nỗ lực giảm đến 20kg. Để khẳng định nhan sắc của Tiêu Chiến là tự nhiên, người hâm mộ đồng loạt chia sẻ thêm những hình ảnh quá khứ của nam diễn viên và cho biết anh sở hữu mắt hai mí từ nhỏ. Người hâm mộ khẳng định Tiêu Chiến không 'dao kéo' - Ảnh: Internet Vẻ ngoài điển trai của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Tiêu Chiến sinh năm 1991 tại Trùng Khánh (Trung Quốc) và bước vào làng giải trí Hoa ngữ thông qua một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc. Năm 2015, Tiêu Chiến ra mắt với nhóm nhạc X-NINE nhưng chưa được khán giả chú ý. Mãi đến khi tham gia “Trần Tình Lệnh”, tên tuổi của anh mới thực sự gây sốt cộng đồng mạng.

Netizen bấn loạn trước thông tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong đêm nhạc Đằng Tấn Thông tin nam diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục tái ngộ trong chương trình âm nhạc Đằng Tấn đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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