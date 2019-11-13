Netizen bấn loạn trước thông tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong đêm nhạc Đằng Tấn

Sao quốc tế 13/11/2019 15:47

Thông tin nam diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục tái ngộ trong chương trình âm nhạc Đằng Tấn đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Thành công vang dội của “Trần Tình Lệnh” đã giúp tên tuổi của nam diễn viên Tiêu ChiếnVương Nhất Bác được nhiều người biết đến. Cặp đôi “huynh đệ” này nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả và ngày càng sở hữu lượng fan đông đảo. Chính vì vậy, sự xuất hiện của cả hai luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ.

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Cặp đôi trong phim 'Trần Tình Lệnh' - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có cuộc tái ngộ tại “Đêm độc thân 2019” ở Thượng Hải. Ngay khi người hâm mộ còn đang trông đợi vào việc cả hai sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai thì mạng xã hội xuất hiện tin đồn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ cùng tham gia chương trình “Thịnh điển âm nhạc của Đằng Tấn”.

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Cặp đôi sẽ cùng tham gia đêm nhạc của Đằng Tấn? - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức khiến fan của cặp đôi “Trần Tình Lệnh” không ngừng bấn loạn và mong chờ xác nhận chính thức từ phía đại diện của 2 nam diễn viên. Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông cũng như chương trình đều hy vọng cả hai sẽ cùng xuất hiện để tăng sự chú ý của công chúng.

Được biết, đêm nhạc này còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng Cbiz và Kbiz như Trương Nghệ Hưng, Vương Gia Nhĩ, Tiết Chi Khiêm, Mạnh Mỹ Kỳ, G-Dragon, Chanyeol…

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Sau bộ phim, sức hút của cả hai vẫn không hề thuyên giảm - Ảnh: Internet

Hiện tại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang thực hiện những dự án riêng và hứa hẹn sẽ không làm khán giả thất vọng.

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