Loạt phim truyền hình Hoa ngữ sắp lên sóng: ‘Kiếm Vương triều’ của Lý Hiện được mong chờ, Thang Duy tái xuất sau 12 năm vắng bóng

Sao quốc tế 03/12/2019 15:35

Sắp tới, hàng loạt bộ phim truyền hình Hoa ngữ sẽ lên sóng dịp cuối năm. Hầu hết những dự án này đều được đánh giá có đầu tư và hội tụ dàn diễn viên thực lực.

Sau thành công của “Cá mực hầm mật”, nam diễn viên Lý Hiện sẽ tiếp tục tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim cổ trang “Kiếm Vương triều”. Đây được xem là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ đáng được mong đợi nhất tháng 12.

“Kiếm Vương triều” (Lý Hiện, Lý Nhất Đồng)

“Kiếm Vương triều” của cặp đôi Lý Hiện - Lý Nhất Đồng lấy bối cảnh thời Đại Tần sau khi chiến thắng Triệu, Ngụy, Hàn. Thời điểm này, tất cả đều quy thuận triều đình. Thậm chí, hàng loạt người tự nhận là người Tần để được hưởng những đặc ân từ nhà vua.

Lý Hiện vào vai Đinh Ninh - một chàng trai nghĩa khí và có tham vọng lớn. Trong khi đó, Lý Nhất Đồng vào vai Thiển Tuyết (Lý Nhất Đồng) – một người thông minh xinh đẹp, văn võ song toàn.

phim truyen hinh hoa ngu 1
Tạo hình nhân vật của Lý Hiện - Ảnh: Internet

Cả hai tình cờ gặp gỡ và quyết định cùng nhau lật đổ chế độ phong kiến tàn ác của nhà Tần. Cũng từ đây, Đinh Ninh và Thiển Tuyết nảy sinh tình cảm.

Phim sẽ lên sóng vào ngày 6/12 trên trang mạng Iqiyi và kênh truyền hình Thâm Quyến.

phim truyen hinh hoa ngu 2

phim truyen hinh hoa ngu 3
Cặp đôi mới trên màn ảnh nhỏ - Ảnh: Internet

“Đại Minh Phong Hoa” (Thang Duy, Trương Nghệ Hưng, Kiều Trấn Vũ)

Bộ phim truyền hình này chính là bước đánh dấu cho sự trở lại của nữ diễn viên Thang Duy sau 12 năm vắng bóng.

“Đại Minh Phong Hoa” được cải biên từ tiểu thuyết “Lục triều ký” của tác giả Liên Tĩnh Trúc Y. Phim kể về câu chuyện truyền kỳ Tôn Nhược Vi trải qua 6 triều đại với 5 vị hoàng đế.

phim truyen hinh hoa ngu 4

Poster phim 'Đại Minh Phong Hoa' - Ảnh: Internet

phim truyen hinh hoa ngu 5
Thang Duy xinh đẹp trong tạo hình cổ trang - Ảnh: Internet

Với đề tài cung đấu gay cấn cùng sự tái xuất của Thang Duy, “Đại Minh Phong Hoa” được khán giả kỳ vọng khá nhiều. Phim sẽ phát sóng vào ngày 17/12 trên kênh truyền hình Hồ Nam.

“Luật sư tinh anh” (Cận Đông, Lam Doanh Oánh)

Bên cạnh 2 bộ phim cổ trang trong tháng 12, “Luật sư tinh anh” với bối cảnh hiện đại cũng rất đáng được trông đợi.

phim truyen hinh hoa ngu 6

phim truyen hinh hoa ngu 7
'Luật sư tinh anh' cũng được mong chờ không kém - Ảnh: Internet

Phim lấy đề tài luật sư, kể về câu chuyện cuộc đời cũng như những khó khăn của dàn nhân vật chính trên con đường phấn đấu theo lý tưởng chính nghĩa. Cặp đôi diễn viên Cận Đông và Lam Doanh Oánh sẽ đóng chính. Phim dự kiến lên sóng vào ngày 20/12 trên hai kênh truyền hình Bắc Kinh và Đông Phương.

Hết lời khen ngợi Dương Tử, Vu Chính không ngại đắc tội với Lý Hiện

Hết lời khen ngợi Dương Tử, Vu Chính không ngại đắc tội với Lý Hiện

Tài năng của nữ diễn viên Dương Tử một lần nữa được Vu Chính khẳng định, tuy nhiên ‘biên kịch vàng’ Cbiz lại khiến fan của Lý Hiện phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hiện Thang Duy sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hết lời khen ngợi Dương Tử, Vu Chính không ngại đắc tội với Lý Hiện

Hết lời khen ngợi Dương Tử, Vu Chính không ngại đắc tội với Lý Hiện

Bảng xếp hạng Cbiz tháng 11: Tiêu Chiến gây choáng với kỷ lục 17 tuần đứng top

Bảng xếp hạng Cbiz tháng 11: Tiêu Chiến gây choáng với kỷ lục 17 tuần đứng top

Lộ ảnh quá khứ của dàn soái ca EXO: Người hoàn hảo từ bé, kẻ mũm mĩm lột xác thành nam thần

Lộ ảnh quá khứ của dàn soái ca EXO: Người hoàn hảo từ bé, kẻ mũm mĩm lột xác thành nam thần

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, đến lượt Angela Baby, Trần Vỹ Đình quay lưng với đài Chiết Giang

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, đến lượt Angela Baby, Trần Vỹ Đình quay lưng với đài Chiết Giang

Sau tranh chấp ‘phiên vị’, nam chính của ‘Thanh Trâm Hành’ được đổi thành Lý Hiện?

Sau tranh chấp ‘phiên vị’, nam chính của ‘Thanh Trâm Hành’ được đổi thành Lý Hiện?

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 56 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới