Loạt phim truyền hình Hoa ngữ sắp lên sóng: ‘Kiếm Vương triều’ của Lý Hiện được mong chờ, Thang Duy tái xuất sau 12 năm vắng bóng

Sau thành công của “Cá mực hầm mật”, nam diễn viên Lý Hiện sẽ tiếp tục tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim cổ trang “Kiếm Vương triều”. Đây được xem là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ đáng được mong đợi nhất tháng 12.

Lý Hiện vào vai Đinh Ninh - một chàng trai nghĩa khí và có tham vọng lớn. Trong khi đó, Lý Nhất Đồng vào vai Thiển Tuyết (Lý Nhất Đồng) – một người thông minh xinh đẹp, văn võ song toàn.

“Kiếm Vương triều” của cặp đôi Lý Hiện - Lý Nhất Đồng lấy bối cảnh thời Đại Tần sau khi chiến thắng Triệu, Ngụy, Hàn. Thời điểm này, tất cả đều quy thuận triều đình. Thậm chí, hàng loạt người tự nhận là người Tần để được hưởng những đặc ân từ nhà vua.

Tạo hình nhân vật của Lý Hiện - Ảnh: Internet

Cả hai tình cờ gặp gỡ và quyết định cùng nhau lật đổ chế độ phong kiến tàn ác của nhà Tần. Cũng từ đây, Đinh Ninh và Thiển Tuyết nảy sinh tình cảm.

Phim sẽ lên sóng vào ngày 6/12 trên trang mạng Iqiyi và kênh truyền hình Thâm Quyến.

Cặp đôi mới trên màn ảnh nhỏ - Ảnh: Internet

“Đại Minh Phong Hoa” (Thang Duy, Trương Nghệ Hưng, Kiều Trấn Vũ)

Bộ phim truyền hình này chính là bước đánh dấu cho sự trở lại của nữ diễn viên Thang Duy sau 12 năm vắng bóng.

“Đại Minh Phong Hoa” được cải biên từ tiểu thuyết “Lục triều ký” của tác giả Liên Tĩnh Trúc Y. Phim kể về câu chuyện truyền kỳ Tôn Nhược Vi trải qua 6 triều đại với 5 vị hoàng đế.

Poster phim 'Đại Minh Phong Hoa' - Ảnh: Internet

Thang Duy xinh đẹp trong tạo hình cổ trang - Ảnh: Internet

Với đề tài cung đấu gay cấn cùng sự tái xuất của Thang Duy, “Đại Minh Phong Hoa” được khán giả kỳ vọng khá nhiều. Phim sẽ phát sóng vào ngày 17/12 trên kênh truyền hình Hồ Nam.

“Luật sư tinh anh” (Cận Đông, Lam Doanh Oánh)

Bên cạnh 2 bộ phim cổ trang trong tháng 12, “Luật sư tinh anh” với bối cảnh hiện đại cũng rất đáng được trông đợi.

'Luật sư tinh anh' cũng được mong chờ không kém - Ảnh: Internet

Phim lấy đề tài luật sư, kể về câu chuyện cuộc đời cũng như những khó khăn của dàn nhân vật chính trên con đường phấn đấu theo lý tưởng chính nghĩa. Cặp đôi diễn viên Cận Đông và Lam Doanh Oánh sẽ đóng chính. Phim dự kiến lên sóng vào ngày 20/12 trên hai kênh truyền hình Bắc Kinh và Đông Phương.