BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác

Truyền thông xứ Trung vừa chính thức công bố “Bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019” với sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng như: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Tử…

Cuối năm, hàng loạt bảng xếp hạng sao Hoa ngữ được các trang mạng đăng tải luôn thu hút sự chú ý của netizen. Mới đây, một trong những bảng xếp hạng được mong chờ nhất đã chính thức công bố thứ hạng của nghệ sĩ. Theo đó, “Bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019” được đánh giá là thước đo danh tiếng chính xác nhất của Cbiz. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã tỏ ra thất vọng khi ở BXH này, Tiêu Chiến chỉ đứng thứ 4 và vụt mất vị trí đầu bảng vào tay Dương Mịch. Trong khi đó, mỹ nam “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác dừng chân ở vị trí thứ 9.

Dương Mịch Dù chỉ có duy nhất 1 bộ phim “Trúc mộng tình duyên” trong năm nay và không tạo được bứt phá nhưng giá trị thương mại của Dương Mịch vẫn rất cao. Chính vì vậy, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ khi cô giành được vị trí đầu bảng. Dương Mịch đứng đầu bảng xếp hạng - Ảnh: Internet Dịch Dương Thiên Tỷ Sau thành công của tác phẩm điện ảnh “Em của niên thiếu”, Dịch Dương Thiên Tỷ (TFBoys) ngày càng nổi tiếng và trở thành “con cưng” của nhiều nhà sản xuất. Bên cạnh đó, tài nguyên của thành viên TFBoys cũng ngày càng tăng cao.

Dịch Dương Thiên Tỷ có 1 năm đầy bứt phá - Ảnh: Internet Triệu Lệ Dĩnh Dù chỉ mới tái xuất sau sinh nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn dễ dàng duy trì được giá trị thương mại đáng nể của mình. Hiện tại, bộ phim “Hữu phỉ” mà cô hợp tác với Vương Nhất Bác đang rất được khán giả trông đợi. 'Mẹ một con' Triệu Lệ Dĩnh tái xuất ấn tượng - Ảnh: Internet Tiêu Chiến Có thể nói, Tiêu Chiến là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong năm nay. Sở hữu nhan sắc cực phẩm cùng khả năng diễn xuất, nam diễn viên ngày càng được khán giả yêu mến. Tiêu Chiến hứa hẹn sẽ tiếp tục làm nên chuyện trong tương lai - Ảnh: Internet Dương Tử Liên tiếp trở thành nữ chính trong những tác phẩm có rating tốt, Dương Tử trở thành tiểu hoa hàng đầu thế hệ 9X. Sau khi hợp tác cùng Tiêu Chiến trong “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với “Thanh trâm hành”. Dương Tử được đánh giá có thực lực về diễn xuất - Ảnh: Internet Top 5 còn lại của BXH - Ảnh: Internet Các vị trí còn lại trong BXH lần lượt thuộc về: Vương Tuấn Khải, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Vương Nhất Bác, Vương Nguyên.

Giữa tin đồn tái hợp, phía Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức lên tiếng Người hâm mộ chưa kịp vui mừng trước thông tin diễn viên Song Hye Kyo và Song Joong Ki tái hợp thì phía đại diện của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận.

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