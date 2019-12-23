BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 23/12/2019 18:18

Truyền thông xứ Trung vừa chính thức công bố “Bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019” với sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng như: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Tử…

Cuối năm, hàng loạt bảng xếp hạng sao Hoa ngữ được các trang mạng đăng tải luôn thu hút sự chú ý của netizen. Mới đây, một trong những bảng xếp hạng được mong chờ nhất đã chính thức công bố thứ hạng của nghệ sĩ. Theo đó, “Bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019” được đánh giá là thước đo danh tiếng chính xác nhất của Cbiz.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã tỏ ra thất vọng khi ở BXH này, Tiêu Chiến chỉ đứng thứ 4 và vụt mất vị trí đầu bảng vào tay Dương Mịch. Trong khi đó, mỹ nam “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác dừng chân ở vị trí thứ 9.

  1. Dương Mịch

Dù chỉ có duy nhất 1 bộ phim “Trúc mộng tình duyên” trong năm nay và không tạo được bứt phá nhưng giá trị thương mại của Dương Mịch vẫn rất cao. Chính vì vậy, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ khi cô giành được vị trí đầu bảng.

BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác - Ảnh 1
Dương Mịch đứng đầu bảng xếp hạng - Ảnh: Internet
  1. Dịch Dương Thiên Tỷ

Sau thành công của tác phẩm điện ảnh “Em của niên thiếu”, Dịch Dương Thiên Tỷ (TFBoys) ngày càng nổi tiếng và trở thành “con cưng” của nhiều nhà sản xuất. Bên cạnh đó, tài nguyên của thành viên TFBoys cũng ngày càng tăng cao.

BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác - Ảnh 2
Dịch Dương Thiên Tỷ có 1 năm đầy bứt phá - Ảnh: Internet
  1. Triệu Lệ Dĩnh

Dù chỉ mới tái xuất sau sinh nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn dễ dàng duy trì được giá trị thương mại đáng nể của mình. Hiện tại, bộ phim “Hữu phỉ” mà cô hợp tác với Vương Nhất Bác đang rất được khán giả trông đợi.

BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác - Ảnh 3
'Mẹ một con' Triệu Lệ Dĩnh tái xuất ấn tượng - Ảnh: Internet
  1. Tiêu Chiến

Có thể nói, Tiêu Chiến là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong năm nay. Sở hữu nhan sắc cực phẩm cùng khả năng diễn xuất, nam diễn viên ngày càng được khán giả yêu mến.

BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác - Ảnh 4
Tiêu Chiến hứa hẹn sẽ tiếp tục làm nên chuyện trong tương lai - Ảnh: Internet
  1. Dương Tử

Liên tiếp trở thành nữ chính trong những tác phẩm có rating tốt, Dương Tử trở thành tiểu hoa hàng đầu thế hệ 9X. Sau khi hợp tác cùng Tiêu Chiến trong “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với “Thanh trâm hành”.

BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác - Ảnh 5
Dương Tử được đánh giá có thực lực về diễn xuất - Ảnh: Internet
BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác - Ảnh 6
Top 5 còn lại của BXH - Ảnh: Internet

Các vị trí còn lại trong BXH lần lượt thuộc về: Vương Tuấn Khải, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Vương Nhất Bác, Vương Nguyên.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Triệu Lệ Dĩnh

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