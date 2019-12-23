Hết đeo nhẫn, Song Hye Kyo lại khiến fan tò mò về khả năng tái hợp với Song Joong Ki

Sao quốc tế 23/12/2019 10:53

Nữ diễn viên Song Hye Kyo lại gây tò mò cho fan hâm mộ về chuyện "gương vỡ lại lành" với Song Joong Ki sau động thái mới.

Tháng 6/2019, cặp đôi Song Hye KyoSong Joong Ki kết thúc cuộc hôn nhân 1 năm 8 tháng  trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Nguyên nhân khiến cặp đôi đình đám xứ Hàn chia tay hiện vẫn là điều bí mật với truyền thông. Mặc dù vợ chồng nữ diễn viên Song Hye Kyo đã chính thức ly hôn nhưng vẫn có nhiều người tin rằng sớm muộn họ cũng sẽ quay trở lại với nhau.

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Nữ diễn viên Song Hye Kyo và chồng cũ Song Joong Ki dính tin đồn tái hợp sau 6 tháng ly hôn

Sau gần 6 tháng ly hôn, truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc phát hiện Song Hye Kyo đeo một chiếc nhẫn khá giống với nhẫn cưới của cô và Song Joong Ki khi tham gia một sự kiện. Điều này làm dấy lên tin đồn Song Hye Kyo và Song Joong Ki sắp tái hợp. Còn nhớ trước đây khi chuyện tình cảm của cặp đôi Song – Song rạn nứt, truyền thông phát hiện Song Hye Kyo không còn đeo nhẫn cưới nữa.

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Song Hye Kyo gây tò mò cho người hâm mộ khi đeo một chiếc nhẫn giống với nhẫn cưới trước đây
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Chính vì vậy có nhiều tin đồn cho rằng cặp Song - Song sẽ tái hợp trong thời gian tới

Hành động này của Song Hye Kyo khiến fan hâm mộ của cặp đôi cũng như fan hâm mộ “Hậu Duệ Mặt Trời” nuôi hy vọng thần tượng tái hợp dù rất nhiều người cho rằng điều này khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, một số người lạc quan nói rằng trước đây nhiều người không tin chuyện cả hai hẹn hò nhưng cuối cùng họ vẫn đến với nhau. Do đó, chuyện tái hợp hoàn toàn có thể xảy ra.

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Vòng quay mặt trời mà Song Hye Kyo mới đăng tải trên trang cá nhân của mình

Sau khi bị phát hiện đeo nhẫn, Song Hye Kyo tiếp tục gây tò mò cho người hâm mộ với động thái mới trên trang cá nhân. Theo đó, nữ diễn viên họ Song đăng tải bức ảnh vòng quay mặt trời khiến fan hâm mộ đổ xô đi tìm lời giải. Theo lý giải của một số người, ở một khía cạnh nào đó vòng quay mặt trời chính là tượng trưng cho một tình yêu đẹp. Có lẽ nữ diễn viên họ Song muốn gửi đi thông điệp nào đó khi đăng tấm hình này. Phải chăng cô và chồng cũ Song Joong Ki sắp quay lại với nhau như những lời đồn đại?

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