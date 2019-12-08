Động thái mới của Song Hye Kyo khiến nhiều người tin rằng cặp đôi Song – Song tái hợp

Sao quốc tế 08/12/2019 06:03

Những fan hâm mộ vô tình tìm được bằng chứng và tin rằng nữ diễn viên Song Hye Kyo đã quay lại với chồng cũ.

Mặc dù cặp đôi Song Hye KyoSong Joong Ki đã ly hôn gần nửa năm nhưng nhiều fan hâm mộ vẫn còn cảm thấy tiếc nuối. Những tháng ngày sau khi đường ai nấy đi, Song Hye Kyo liên tục dự sự kiện quốc tế còn Song Joong Ki hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

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Nữ diễn viên Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp và tự tin sau khi ly hôn với Song Joong Ki

Gần 6 tháng sau khi tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã lấy lại tinh thần. Cô thường xuyên cập nhật thông tin trên trang cá nhân. Nhiều fan hâm mộ nhận xét, Song Hye Kyo ngày càng tự tin và xinh đẹp hơn sau khi ly hôn với Song Joong Ki.

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Những tấm hình mới nhất của Song Hye Kyo cho thấy cô đã hoàn toàn lấy lại tinh thần sau khi ly hôn với chồng cũ

Vậy nhưng động thái mới nhất của người đẹp họ Song lại khiến fan hâm mộ trung thành sống dậy hy vọng cặp đôi tái hợp. Theo đó, ở một vài tấm hình quảng cáo đăng tải gần đây, trên ngón giữa tay trái của Song Hye Kyo có đeo nhẫn, một việc mà cô rất ít khi làm.

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Nhiều fan tinh mắt đã phát hiện ra điều bất thường trong những tấm hình này của Song Hye Kyo
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Không biết Song Hye Kyo muốn truyền tải thông điệp gì từ việc đeo nhẫn trên ngón giữa của tay trái?

Còn nhớ trước đây, khi chuyện tình cảm của Song Hye Kyo và Song Joong Ki rạn nứt, người hâm mộ phát hiện Song Hye Kyo không còn đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên họ Song lại đeo nhẫn khiến người hâm mộ bán tin bán nghi. Nhiều người cho rằng cả hai đã quay lại với nhau hoặc nữ diễn viên đang hẹn hò với một ai đó. Phía Song Hye Kyo chưa đưa ra bất kì bình luận nào trước tin đồn lần này.

Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp sau khi ly hôn Song Joong Ki

Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp sau khi ly hôn Song Joong Ki

Nữ diễn viên Song Hye Kyo trông vô cùng tự tin và xinh đẹp trong những tấm hình mới được đăng tải.

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