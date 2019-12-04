Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp sau khi ly hôn Song Joong Ki

Nữ diễn viên Song Hye Kyo trông vô cùng tự tin và xinh đẹp trong những tấm hình mới được đăng tải.

Sau gần nửa năm chia tay Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo dường như đã hoàn toàn lấy lại tinh thần và liên tục xuất hiện trên mặt báo. Mới đây vợ cũ của Song Joong Ki nhận được không ít lời khen ngợi của fan hâm mộ khi đăng tải những tấm hình quảng cáo. Trong những bức ảnh này, Song Hye Kyo trông vô cùng xinh đẹp và tự tin.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo nhận được cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ

Sau khi đường ai nấy đi, thông tin về cuộc sống riêng của Song Hye Kyo và Song Joong Ki luôn là chủ đề được truyền thông các nước châu Á đặc biệt quan tâm. Trái ngược với lịch trình dày đặc của Song Hye Kyo, Song Joong Ki rất ít xuất hiện trước truyền thông. Có vẻ như nam tài tử họ Song vẫn bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ ly hôn thế kỷ.

Sau gần nửa năm ly hôn, Song Hye Kyo của ngày xưa đã quay trở lại

Vợ cũ của Song Joong Ki rất tự tin và xinh đẹp trong những tấm hình này

Trong khi đó Song Hye Kyo thể hiện một tâm trạng khác hẳn. Cô liên tục cập nhật trang cá nhân bằng những hình ảnh mới nhất của mình. Ngoài những sự kiện đã nhận lịch từ trước, Song Hye Kyo tích cực đi du lịch, dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè sau khi ly hôn. Có vẻ điều này đã giúp cô lấy lại cân bằng sau những tổn thương về tình cảm đến từ cuộc hôn nhân với Song Joong Ki.

Dù chỉ là những tấm hình quảng cáo nhưng có thể thấy được thần thái và nhan sắc của Song Hye Kyo ngày xưa đã hoàn toàn quay trở lại

Nhan sắc mặn mà nhưng không kém phần cuốn hút của Song Hye Kyo

Nhiều người cho rằng có vẻ tinh thần và thần thái của Song Hye Kyo đã hoàn toàn hồi phục sau gần nửa năm ly hôn.

Không có Song Joong Ki, Song Hye Kyo vẫn tươi cười hạnh phúc trong ngày sinh nhật Nữ diễn viên Song Hye Kyo có một sinh nhật vô cùng ấm áp bên bạn bè sau khi ly hôn Song Joong Ki.

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