Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp sau khi ly hôn Song Joong Ki

Nữ diễn viên Song Hye Kyo trông vô cùng tự tin và xinh đẹp trong những tấm hình mới được đăng tải.
- Nụ cười rạng rỡ đầu tiên của Song Hye Kyo sau 4 tháng ly hôn
- Lấy lại thần thái thiếu nữ nhưng sao ánh mắt của Song Hye Kyo lại đầy u uất thế này?
Sau gần nửa năm chia tay Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo dường như đã hoàn toàn lấy lại tinh thần và liên tục xuất hiện trên mặt báo. Mới đây vợ cũ của Song Joong Ki nhận được không ít lời khen ngợi của fan hâm mộ khi đăng tải những tấm hình quảng cáo. Trong những bức ảnh này, Song Hye Kyo trông vô cùng xinh đẹp và tự tin.
Sau khi đường ai nấy đi, thông tin về cuộc sống riêng của Song Hye Kyo và Song Joong Ki luôn là chủ đề được truyền thông các nước châu Á đặc biệt quan tâm. Trái ngược với lịch trình dày đặc của Song Hye Kyo, Song Joong Ki rất ít xuất hiện trước truyền thông. Có vẻ như nam tài tử họ Song vẫn bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ ly hôn thế kỷ.
Trong khi đó Song Hye Kyo thể hiện một tâm trạng khác hẳn. Cô liên tục cập nhật trang cá nhân bằng những hình ảnh mới nhất của mình. Ngoài những sự kiện đã nhận lịch từ trước, Song Hye Kyo tích cực đi du lịch, dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè sau khi ly hôn. Có vẻ điều này đã giúp cô lấy lại cân bằng sau những tổn thương về tình cảm đến từ cuộc hôn nhân với Song Joong Ki.
Nhiều người cho rằng có vẻ tinh thần và thần thái của Song Hye Kyo đã hoàn toàn hồi phục sau gần nửa năm ly hôn.