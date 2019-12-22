Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng, có ai ngờ Lâm Tâm Như lại sexy đến 'ná thở' thế này

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như không chỉ sở hữu vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng mà còn vô cùng sexy, gợi cảm.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như sinh năm 1976 tại Đài Bắc, Đài Loan. Năm 1994, Lâm Tâm Như chính thức bước chân vào showbiz sau khi hợp tác với Quách Phú Thành quay quảng cáo. Năm 1998 với vai diễn Hạ Tử Vy trong “Hoàn Châu Cách Cách”, tên tuổi của cô nổi tiếng khắp châu Á. Nữ diễn viên Lâm Tâm Như sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng Sau thành công này, nữ diễn viên họ Lâm còn ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất với hàng loạt bộ phim đình đám như: “Tân Dòng Sông Ly Biệt”, “Mỹ Nhân Tâm Kế”, “Khuynh Thế Hoàng Phi”… Trong số đó không ít bộ phim đã trở thành kinh điển và giữ kỷ lục về rating.

Không hoàn toàn là một nghệ sĩ thần tượng giống như nhiều đồng nghiệp khác, cô còn là một diễn viên có thực lực. Trong cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, ca hát Lâm Tâm Như đều phát triển rất tốt và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Ẩn chứa bên trong sự mong manh ấy là một cô gái vô cùng sexy và quyết đoán Lâm Tâm Như từng ghi dấu ấn trong rất nhiều bộ phim kinh điển Sở hữu vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào nhưng trên thực tế tính cách của Lâm Tâm Như lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài. Nữ diễn viên họ Lâm là một người có nội tâm độc lập, rất kiên cường. Về phong cách ăn mặc, đôi khi cô vô cùng sexy. Trong cuộc sống cô là người rất linh hoạt, vừa dịu dàng nhưng lại rất quyết đoán, thông minh và cũng rất thẳng thắn. Bên cạnh đó cô còn là một diễn viên giàu ý tưởng và và rất chuyên nghiệp.

Lâm Tâm Như từng là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai trẻ Không chỉ xinh đẹp, Lâm Tâm Như còn là một người rất chuyên tâm trong chuyện tình cảm Không chỉ thành công trong sự nghiệp, hiện nay Lâm Tâm Như có một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ Không chỉ vậy, Lâm Tâm Như còn là một người rất chuyên tâm trong chuyện tình cảm. Mặc dù tham gia hoạt động giải trí rất lâu nhưng những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm của cô không nhiều. Ai cũng biết mối tình đầu của Lâm Tâm Như chính là Lâm Chí Dĩnh. Sau khi chia tay tình đầu, cô có thêm một mối tình khắc cốt ghi tâm với Đường Lễ Quý nhưng cuối cùng cả hai vẫn chia tay trong tiếc nuối. Hiện cô đang rất hạnh phúc với ông xã Hoắc Kiến Hoa và cô con gái nhỏ dù những tin đồn ác ý luôn bủa vây gia đình nhỏ của cô.

Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa Không còn xinh lung linh, nữ diễn viên Lâm Tâm Như trông già nua và xuống sắc trong những tấm hình "chụp vội".

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