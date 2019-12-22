Kết hôn nhiều năm vẫn vướng tin đồn bị ép cưới, mẹ Hoắc Kiến Hoa tiết lộ sự thật bất ngờ về con dâu Lâm Tâm Như

Mới đây, truyền thông xứ Trung bất ngờ đăng tải thông tin về việc mẹ Hoắc Kiến Hoa tiết lộ lý do con trai kết hôn với nữ diễn viên Lâm Tâm Như.

Năm 2016, đám cưới cổ tích của nữ diễn viên Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ châu Á. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của cả hai không được nhiều người ủng hộ. Thậm chí còn có tin đồn Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới. Nguyên nhân là vì nam diễn viên tỏ ra vô cùng lạnh lùng trong hôn lễ.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Từ sau khi “về chung một nhà”, cặp đôi liên tục vướng phải hàng loạt thị phi như kết hôn giả, ngoại tình, ly hôn… Tuy nhiên cho đến hiện tại, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn vô cùng hạnh phúc.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, mẹ Hoắc Kiến Hoa lần đầu tiết lộ về cuộc hôn nhân đình đám của con trai. Theo đó, bà cho biết nguyên nhân khiến con trai quyết định cưới Lâm Tâm Như là vì bà quá yêu thích cô gái này: “Tôi cảm thấy Lâm Tâm Như trông rất giống mình, khuôn mặt rất có duyên. Ngay khi nhìn thấy con bé, tôi đã nói với con trai rằng: Chính là cô gái này, mẹ rất thích cô ấy, quả nhiên chúng tôi đã thành người một nhà”.

Mẹ Hoắc Kiến Hoa và con trai - Ảnh: Internet

Được biết, Hoắc Kiến Hoa từng là fan cứng của bà xã. Năm 2006, hai người gặp gỡ khi đóng chung bộ phim “Tàu điện ngầm”. Khi ấy, nam diễn viên đã yêu thầm nàng “Hạ Tử Vy” nhưng lại không dám ngỏ lời, chỉ có thể ở bên cô như một người bạn thân.

Cặp vợ chồng vàng của Cbiz - Ảnh: Internet

Đến cuối cùng, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã vượt qua dư luận, đến bên nhau và cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Lâm Tâm Như từng nói với ông xã rằng: “Cha mẹ hai bên đều đồng ý như vậy nên chúng ta cũng không cần để ý đến ánh mắt của người ngoài mà hãy sống cuộc sống mà chúng ta muốn”.

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