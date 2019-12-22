Kết hôn nhiều năm vẫn vướng tin đồn bị ép cưới, mẹ Hoắc Kiến Hoa tiết lộ sự thật bất ngờ về con dâu Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 22/12/2019 11:42

Mới đây, truyền thông xứ Trung bất ngờ đăng tải thông tin về việc mẹ Hoắc Kiến Hoa tiết lộ lý do con trai kết hôn với nữ diễn viên Lâm Tâm Như.

Năm 2016, đám cưới cổ tích của nữ diễn viên Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ châu Á. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của cả hai không được nhiều người ủng hộ. Thậm chí còn có tin đồn Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới. Nguyên nhân là vì nam diễn viên tỏ ra vô cùng lạnh lùng trong hôn lễ.

dien vien lam tam nhu 1
Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Từ sau khi “về chung một nhà”, cặp đôi liên tục vướng phải hàng loạt thị phi như kết hôn giả, ngoại tình, ly hôn… Tuy nhiên cho đến hiện tại, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn vô cùng hạnh phúc.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, mẹ Hoắc Kiến Hoa lần đầu tiết lộ về cuộc hôn nhân đình đám của con trai. Theo đó, bà cho biết nguyên nhân khiến con trai quyết định cưới Lâm Tâm Như là vì bà quá yêu thích cô gái này: “Tôi cảm thấy Lâm Tâm Như trông rất giống mình, khuôn mặt rất có duyên. Ngay khi nhìn thấy con bé, tôi đã nói với con trai rằng: Chính là cô gái này, mẹ rất thích cô ấy, quả nhiên chúng tôi đã thành người một nhà”.

dien vien lam tam nhu 2
Mẹ Hoắc Kiến Hoa và con trai - Ảnh: Internet

Được biết, Hoắc Kiến Hoa từng là fan cứng của bà xã. Năm 2006, hai người gặp gỡ khi đóng chung bộ phim “Tàu điện ngầm”. Khi ấy, nam diễn viên đã yêu thầm nàng “Hạ Tử Vy” nhưng lại không dám ngỏ lời, chỉ có thể ở bên cô như một người bạn thân.

dien vien lam tam nhu 3
Cặp vợ chồng vàng của Cbiz - Ảnh: Internet

Đến cuối cùng, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã vượt qua dư luận, đến bên nhau và cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Lâm Tâm Như từng nói với ông xã rằng: “Cha mẹ hai bên đều đồng ý như vậy nên chúng ta cũng không cần để ý đến ánh mắt của người ngoài mà hãy sống cuộc sống mà chúng ta muốn”.

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng, có ai ngờ Lâm Tâm Như lại sexy đến 'ná thở' thế này

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng, có ai ngờ Lâm Tâm Như lại sexy đến 'ná thở' thế này

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như không chỉ sở hữu vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng mà còn vô cùng sexy, gợi cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như Lâm Tâm Như

TIN LIÊN QUAN

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng, có ai ngờ Lâm Tâm Như lại sexy đến 'ná thở' thế này

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng, có ai ngờ Lâm Tâm Như lại sexy đến 'ná thở' thế này

Khoe nhan sắc xinh đẹp tại sự kiện, Lâm Tâm Như bị chê bai vì photoshop quá đà

Khoe nhan sắc xinh đẹp tại sự kiện, Lâm Tâm Như bị chê bai vì photoshop quá đà

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Lộ ảnh già nua, kém sắc trong sự kiện, Lâm Tâm Như đăng hình ‘tự sướng’ không photoshop chứng minh nhan sắc thật

Lộ ảnh già nua, kém sắc trong sự kiện, Lâm Tâm Như đăng hình ‘tự sướng’ không photoshop chứng minh nhan sắc thật

Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Lâm Tâm Như bật khóc trên sóng truyền hình, hé lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz

Lâm Tâm Như bật khóc trên sóng truyền hình, hé lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới