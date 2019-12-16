Khoe nhan sắc xinh đẹp tại sự kiện, Lâm Tâm Như bị chê bai vì photoshop quá đà

Sao quốc tế 16/12/2019 17:55

Xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện, bà xã Hoắc Kiến Hoa – nữ diễn viên Lâm Tâm Như khiến nhiều người bất ngờ vì nhan sắc xinh đẹp.

Sau khi bị netizen xứ Trung chê bai kém sắc, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có cuộc lột xác ngoạn mục tại sự kiện mới đây. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nàng “Hạ Tử Vy” diện váy trễ vai bồng bềnh, búi tóc cao đầy quý phái. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên trông vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.

dien vien lam tam nhu 1
Lâm Tâm Như xinh đẹp ở tuổi 43 - Ảnh: Internet

dien vien lam tam nhu 3dien vien lam tam nhu 4

dien vien lam tam nhu 5
Bà xã Hoắc Kiến Hoa lộng lẫy với trang phục dạ hội - Ảnh: Internet

Thế nhưng, sau khi sự kiện diễn ra, Lâm Tâm Như cho biết sức khỏe của cô đang không tốt và bị cảm lạnh.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc nhưng Lâm Tâm Như vẫn bị antifan chỉ trích vì chỉnh sửa ảnh quá đà: “Không phải là bóp mặt quá sao”, “Sao tôi cứ cảm thấy bị photoshop quá đà nhỉ”, “Xóa hết nếp nhăn và mấy dấu hiệu lão hóa rồi”...

dien vien lam tam nhu 6
Lâm Tâm Như bị chê photoshop quá đà - Ảnh: Internet
dien vien lam tam nhu 7
Hình ảnh nữ diễn viên Thư Kỳ đăng tải - Ảnh: Internet

Trước đó, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã “trốn con” tụ tập cùng bạn bè dịp cuối tuần. Nữ diễn viên Thư Kỳ đã chia sẻ hình ảnh buổi gặp gỡ lên trang cá nhân. Có thể thấy, tình cảm của cặp đôi vẫn rất tốt đẹp và không hề có dấu hiệu rạn nứt hay ly hôn như lời đồn.

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền tin đồn Hoắc Kiến Hoa lâm bệnh nặng phải sang Mỹ chữa trị khiến nữ diễn viên Lâm Tâm Như vội bỏ dở công việc đi theo chăm sóc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Lộ ảnh già nua, kém sắc trong sự kiện, Lâm Tâm Như đăng hình ‘tự sướng’ không photoshop chứng minh nhan sắc thật

Lộ ảnh già nua, kém sắc trong sự kiện, Lâm Tâm Như đăng hình ‘tự sướng’ không photoshop chứng minh nhan sắc thật

Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Lâm Tâm Như bật khóc trên sóng truyền hình, hé lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz

Lâm Tâm Như bật khóc trên sóng truyền hình, hé lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz

Truyền thông xứ Trung hé lộ chân dung cô con gái giấu kín 14 năm của Lâm Tâm Như

Truyền thông xứ Trung hé lộ chân dung cô con gái giấu kín 14 năm của Lâm Tâm Như

Sau 20 năm, Lâm Chí Dĩnh hé lộ bí mật tình sử với Lâm Tâm Như

Sau 20 năm, Lâm Chí Dĩnh hé lộ bí mật tình sử với Lâm Tâm Như

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 43 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới