Khoe nhan sắc xinh đẹp tại sự kiện, Lâm Tâm Như bị chê bai vì photoshop quá đà

Xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện, bà xã Hoắc Kiến Hoa – nữ diễn viên Lâm Tâm Như khiến nhiều người bất ngờ vì nhan sắc xinh đẹp.

Sau khi bị netizen xứ Trung chê bai kém sắc, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có cuộc lột xác ngoạn mục tại sự kiện mới đây. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nàng “Hạ Tử Vy” diện váy trễ vai bồng bềnh, búi tóc cao đầy quý phái. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên trông vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.

Lâm Tâm Như xinh đẹp ở tuổi 43 - Ảnh: Internet

Bà xã Hoắc Kiến Hoa lộng lẫy với trang phục dạ hội - Ảnh: Internet

Thế nhưng, sau khi sự kiện diễn ra, Lâm Tâm Như cho biết sức khỏe của cô đang không tốt và bị cảm lạnh.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc nhưng Lâm Tâm Như vẫn bị antifan chỉ trích vì chỉnh sửa ảnh quá đà: “Không phải là bóp mặt quá sao”, “Sao tôi cứ cảm thấy bị photoshop quá đà nhỉ”, “Xóa hết nếp nhăn và mấy dấu hiệu lão hóa rồi”...

Lâm Tâm Như bị chê photoshop quá đà - Ảnh: Internet

Hình ảnh nữ diễn viên Thư Kỳ đăng tải - Ảnh: Internet

Trước đó, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã “trốn con” tụ tập cùng bạn bè dịp cuối tuần. Nữ diễn viên Thư Kỳ đã chia sẻ hình ảnh buổi gặp gỡ lên trang cá nhân. Có thể thấy, tình cảm của cặp đôi vẫn rất tốt đẹp và không hề có dấu hiệu rạn nứt hay ly hôn như lời đồn.

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật? Mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền tin đồn Hoắc Kiến Hoa lâm bệnh nặng phải sang Mỹ chữa trị khiến nữ diễn viên Lâm Tâm Như vội bỏ dở công việc đi theo chăm sóc.

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