Giữa tin đồn tái hợp, phía Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức lên tiếng

Người hâm mộ chưa kịp vui mừng trước thông tin diễn viên Song Hye Kyo và Song Joong Ki tái hợp thì phía đại diện của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận.
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Trong những ngày vừa qua, netizen xứ Hàn bất ngờ xôn xao trước thông tin cặp đôi diễn viên Song Hye Kyo và Song Joong Ki “gương vỡ lại lành”. Theo đó, tin đồn này bắt nguồn từ việc truyền thông phát hiện Song Hye Kyo đeo lại nhẫn cưới khi tham gia sự kiện giải trí. Thậm chí, nhiều trang báo xứ Trung còn cho rằng cả hai có khả năng sẽ sớm tái hợp hậu ly hôn.
Giữa những ồn ào này, phía công ty của Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã lên tiếng phủ nhận việc tái hợp: “Không có khả năng tái hợp. Chuyện này không bao giờ có thể xảy ra”.
Hiện tại, cả hai đều đã lấy lại tinh thần sau đổ vỡ và có cuộc sống riêng. Trong khi Song Joong Ki tập trung cho phim ảnh, hạn chế xuất hiện công khai trước công chúng thì nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” lại tích cực tham gia các sự kiện giải trí với vai trò đại diện nhãn hàng.
Cuối tháng 6/2019, thông tin Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn gây chấn động cả làng giải trí châu Á. Theo đó, cả hai quyết định “đường ai nấy đi” trong êm đẹp và tránh tiết lộ nguyên nhân ly hôn. Cho đến hiện tại, sự đổ vỡ của cặp đôi đình đám này vẫn khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.