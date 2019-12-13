Cận cảnh nhan sắc trai đẹp từng 4 lần từ chối công ty của EXO và TWICE: Hao hao người tình tin đồn của Song Hye Kyo

Xuất hiện trên chương trình tvN “Problematic Men”, nam sinh Lee Seung Hyo bất ngờ gây chú ý khi tiết lộ từng được 2 công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn là SM và JYP chiêu mộ.

Tập mới nhất của chương trình tvN “Problematic Men” với sự tham gia của nam sinh lớp 11 Lee Seung Hyo đang thu hút sự chú ý của netizen xứ Hàn. Trong “Problematic Men”, Lee Seung Hyo khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ từng được các công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn mời làm thực tập sinh. Theo đó, anh chàng đã 14 lần từ chối lời đề nghị này, bao gồm cả SM (công ty của EXO, NCT, Red Velvet…) và JYP (công ty của TWICE, GOT7, Stray Kids…).

Nam sinh lớp 11 Lee Seung Hyo - Ảnh: Internet

Nam sinh này thừa nhận: “Khi em học cấp 2, em đã từng được cast trên đường phố khoảng 14 lần. Thực sự rất nhiều luôn ạ! SM đã gửi lời mời cho em 4 lần và JYP 1 lần”.

Được biết, Lee Seung Hyo đang là chủ tịch câu lạc bộ nhảy của Học viện Lãnh đạo Minjok. Lee Seung Hyo sở hữu chiều cao nổi bật, kỹ năng nhảy tốt và ngoại hình điển trai được cho hao hao người tình tin đồn của Song Hye Kyo – nam diễn viên Park Bo Gum.

Lee Seung Hyo được nhận xét điển trai giống Park Bo Gum - Ảnh: Internet

Những khách mời tham gia chương trình đều phải công nhận Lee Seung Hyo có tố chất để trở thành một thần tượng. Tuy nhiên, anh chàng lại chỉ muốn tập trung cho việc học: “Giờ em đang theo học ngành Công nghệ máy tính. Mục tiêu của em là vào một trường Đại học thuộc IVY League hoặc M.I.T”.

Ngay sau khi “Problematic Men” được phát sóng, Lee Seung Hyo bỗng trở nên nổi tiếng và trở thành cái tên được cộng đồng mạng tìm kiếm.

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