4 nữ diễn viên Hoa ngữ có mức cát sê cao nhất Cbiz, vị trí đầu tiên khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 13/12/2019 06:30

Mặc dù rất nổi tiếng nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh chỉ đứng thứ 3 trong bảng danh sách những nữ nghệ sĩ có cát sê cao nhất Cbiz.

Trịnh Sảng, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Quan Hiểu Đồng là bốn nữ diễn viên có mức cát sê cao nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Trịnh Sảng

Mặc dù diễn xuất không được đánh giá cao nhưng nhan sắc hơn người của Trịnh Sảng luôn được nhiều đạo diễn chú ý. Ngay từ khi còn rất trẻ, Trịnh Sảng đã trở thành biểu tượng thanh xuân của thế hệ trẻ Trung Quốc.

dien vien trieu le dinh 1
Với nhan sắc và tầm ảnh hưởng của mình, Trịnh Sảng đứng thứ 4 trong bảng danh sách này

Sau thành công của bộ phim truyền hình “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”, sự nghiệp của Trịnh Sảng lên như diều gặp gió dù khi ấy cô vẫn chưa bước qua tuổi 20. Vẻ đẹp ngọt ngào của Trịnh Sảng giúp cô sở hữu lượng fan khổng lồ tại Trung Quốc. Đặc biệt sau khi bộ phim truyền hình “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên” được phát sóng, nhân vật Bối Vy Vy của Trịnh Sảng nhận được rất nhiều ngợi khen từ cộng đồng mạng.

Hiện nay mức cát sê của Trịnh Sảng là 60 vạn tệ cho 1 tập phim (tương đương khoảng 2 tỷ đồng). Với mức thù lao này, Trịnh Sảng đứng thứ 4 trong danh sách các nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh

dien vien trieu le dinh 2
Dù không được đào tạo bài bản về nghiệp diễn nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn gặt hái rất nhiều thành công

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là một nhân vật khá đặc biệt của Cbiz. Xuất thân từ nông thôn và không được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng hiện nay nữ diễn viên họ Triệu là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

Khởi đầu sự nghiệp diễn xuất bằng những vai phụ nhưng sau thành công của “Sam Sam Đến Rồi” và “Hoa Thiên Cốt”, cái tên Triệu Lệ Dĩnh bỗng trở thành một thế lực khiến nhiều nghệ sĩ khác phải ghen tị. Hiện nay mức thù lao của Triệu Lệ Dĩnh là 70 vạn tệ cho một tập phim (khoảng gần 2,4 tỷ đồng), đứng thứ 3 trong danh sách các nữ nghệ sĩ có cát sê cao nhất Cbiz.

Dương Mịch

dien vien trieu le dinh 3
Được ví von là nữ hoàng rating của các nhà đài, cát sê của Dương Mịch đứng thứ hai trong bảng xếp hạng

Dương Mịch là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Những bộ phim truyền hình mà cô tham gia đều gây được tiếng vang lớn. Nữ diễn viên họ Dương được ví von là nữ hoàng rating của nhiều đài truyền hình. Từ khi tham gia làng giải trí đến nay, sự nghiệp của Dương Mịch khá thuận lợi. Cô có nhiều vai diễn để đời mà khó diễn viên nào có thể vượt qua.

Với vị thế của mình, mức thù lao hiện nay của Dương Mịch là khoảng 88 vạn tệ cho một tập phim (tương đương 2,99 tỷ đồng). Dương Mịch đứng thứ 2 trong danh sách các nữ diễn viên có cát sê cao nhất Cbiz.

Quan Hiểu Đồng

dien vien trieu le dinh 4
Quan Hiểu Đồng dù còn khá trẻ nhưng lại dẫn đầu về thù lao cho một tập phim

Hiện tại Quan Hiểu Đồng là nữ diễn viên sinh sau năm 90 được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất. Cô chẳng những có khuôn mặt xinh đẹp mà còn sở hữu vóc dáng như người mẫu. Được biết, mức cát sê của Quan Hiểu Đồng hiện nay là 90 vạn tệ cho một tập phim (khoảng 3,06 tỷ đồng), đứng đầu danh sách này.

Lưu Khải Uy mất kiểm soát sau khi biết tin Dương Mịch hẹn hò tình trẻ?

Lưu Khải Uy mất kiểm soát sau khi biết tin Dương Mịch hẹn hò tình trẻ?

Một số người thạo tin cho hay Lưu Khải Uy đã mất kiểm soát sau khi biết tin nữ diễn viên Dương Mịch qua đêm với Ngụy Đại Huân tại khách sạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Quan Hiểu Đồng Trịnh Sảng

TIN LIÊN QUAN

Lưu Khải Uy mất kiểm soát sau khi biết tin Dương Mịch hẹn hò tình trẻ?

Lưu Khải Uy mất kiểm soát sau khi biết tin Dương Mịch hẹn hò tình trẻ?

Dương Mịch bị truyền thông ‘tóm gọn’ khi qua đêm với tình trẻ Ngụy Đại Huân tại khách sạn

Dương Mịch bị truyền thông ‘tóm gọn’ khi qua đêm với tình trẻ Ngụy Đại Huân tại khách sạn

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Động thái mới của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhà sản xuất ‘Hữu Phỉ’ đứng ngồi không yên

Động thái mới của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhà sản xuất ‘Hữu Phỉ’ đứng ngồi không yên

Triệu Lệ Dĩnh đọ sắc cùng dàn tình cũ của ông xã Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh đọ sắc cùng dàn tình cũ của ông xã Phùng Thiệu Phong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 43 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới