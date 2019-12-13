4 nữ diễn viên Hoa ngữ có mức cát sê cao nhất Cbiz, vị trí đầu tiên khiến nhiều người bất ngờ

Sau thành công của bộ phim truyền hình “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”, sự nghiệp của Trịnh Sảng lên như diều gặp gió dù khi ấy cô vẫn chưa bước qua tuổi 20. Vẻ đẹp ngọt ngào của Trịnh Sảng giúp cô sở hữu lượng fan khổng lồ tại Trung Quốc. Đặc biệt sau khi bộ phim truyền hình “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên” được phát sóng, nhân vật Bối Vy Vy của Trịnh Sảng nhận được rất nhiều ngợi khen từ cộng đồng mạng.

Mặc dù diễn xuất không được đánh giá cao nhưng nhan sắc hơn người của Trịnh Sảng luôn được nhiều đạo diễn chú ý. Ngay từ khi còn rất trẻ, Trịnh Sảng đã trở thành biểu tượng thanh xuân của thế hệ trẻ Trung Quốc.

Hiện nay mức cát sê của Trịnh Sảng là 60 vạn tệ cho 1 tập phim (tương đương khoảng 2 tỷ đồng). Với mức thù lao này, Trịnh Sảng đứng thứ 4 trong danh sách các nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh

Dù không được đào tạo bài bản về nghiệp diễn nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn gặt hái rất nhiều thành công

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là một nhân vật khá đặc biệt của Cbiz. Xuất thân từ nông thôn và không được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng hiện nay nữ diễn viên họ Triệu là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

Khởi đầu sự nghiệp diễn xuất bằng những vai phụ nhưng sau thành công của “Sam Sam Đến Rồi” và “Hoa Thiên Cốt”, cái tên Triệu Lệ Dĩnh bỗng trở thành một thế lực khiến nhiều nghệ sĩ khác phải ghen tị. Hiện nay mức thù lao của Triệu Lệ Dĩnh là 70 vạn tệ cho một tập phim (khoảng gần 2,4 tỷ đồng), đứng thứ 3 trong danh sách các nữ nghệ sĩ có cát sê cao nhất Cbiz.

Dương Mịch

Được ví von là nữ hoàng rating của các nhà đài, cát sê của Dương Mịch đứng thứ hai trong bảng xếp hạng

Dương Mịch là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Những bộ phim truyền hình mà cô tham gia đều gây được tiếng vang lớn. Nữ diễn viên họ Dương được ví von là nữ hoàng rating của nhiều đài truyền hình. Từ khi tham gia làng giải trí đến nay, sự nghiệp của Dương Mịch khá thuận lợi. Cô có nhiều vai diễn để đời mà khó diễn viên nào có thể vượt qua.

Với vị thế của mình, mức thù lao hiện nay của Dương Mịch là khoảng 88 vạn tệ cho một tập phim (tương đương 2,99 tỷ đồng). Dương Mịch đứng thứ 2 trong danh sách các nữ diễn viên có cát sê cao nhất Cbiz.

Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng dù còn khá trẻ nhưng lại dẫn đầu về thù lao cho một tập phim

Hiện tại Quan Hiểu Đồng là nữ diễn viên sinh sau năm 90 được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất. Cô chẳng những có khuôn mặt xinh đẹp mà còn sở hữu vóc dáng như người mẫu. Được biết, mức cát sê của Quan Hiểu Đồng hiện nay là 90 vạn tệ cho một tập phim (khoảng 3,06 tỷ đồng), đứng đầu danh sách này.