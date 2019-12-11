Lưu Khải Uy mất kiểm soát sau khi biết tin Dương Mịch hẹn hò tình trẻ?

Sao quốc tế 11/12/2019 15:21

Một số người thạo tin cho hay Lưu Khải Uy đã mất kiểm soát sau khi biết tin nữ diễn viên Dương Mịch qua đêm với Ngụy Đại Huân tại khách sạn.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là cặp vợ chồng được yêu mến của làng giải trí Hoa ngữ. Cuối năm 2018, cặp đôi tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ. Khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên Dương Mịch đã lựa chọn kết hôn và sinh con cho Lưu Khải Uy. Thế nhưng chuyện tình đẹp như mơ này cuối cùng vẫn tan vỡ.

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Lưu Khải Uy và Dương Mịch chính thức tuyên bố ly hôn vào cuối năm 2018

Sau gần 1 năm ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch nhiều lần vướng phải tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên vợ cũ của Lưu Khải Uy chưa một lần lên tiếng phủ nhận hay xác nhận. Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đăng tải thông tin Dương Mịch và Ngụy Đại Huân cùng qua đêm tại một khách sạn tại Thượng Hải khiến nhiều người tin rằng nữ diễn viên họ Dương đã tìm được tình yêu mới sau khi chia tay Lưu Khải Uy.

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Sau một năm ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch nhiều lần vướng phải tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân

Vài ngày sau đó, nhiều người thạo tin cho hay Lưu Khải Uy đã rất tức giận và không kiểm soát được tâm trạng của mình sau khi biết sự việc này. Theo đó, nam tài tử họ Lưu cho rằng Dương Mịch không nên bắt đầu tình cảm mới nhanh chóng như vậy. Hiện phía Lưu Khải Uy chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước thông tin này.

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Có nguồn tin cho hay Lưu Khải Uy đã tức giận và không kiểm soát được cảm xúc sau khi biết tin Dương Mịch qua đêm với Ngụy Đại Huân

Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng fan của Dương Mịch đã ngay lập tức bảo vệ thần tượng của mình. Họ cho rằng dù sao Dương Mịch cũng đã ly hôn với Lưu Khải Uy, việc nảy sinh tình cảm với người mới cũng là điều bình thường. Nữ diễn viên họ Dương hoàn toàn có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng.

Dương Mịch bị truyền thông ‘tóm gọn’ khi qua đêm với tình trẻ Ngụy Đại Huân tại khách sạn

Dương Mịch bị truyền thông ‘tóm gọn’ khi qua đêm với tình trẻ Ngụy Đại Huân tại khách sạn

Sau khi bị truyền thông tóm được bằng chứng hẹn hò, có lẽ nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân sẽ sớm công khai mối quan hệ.

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Từ khóa:   Lưu Khải Uy Dương Mịch và Ngụy Đại Huân Ngụy Đại Huân

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