Được mệnh danh là nữ thần Kpop thế hệ mới, nhan sắc Tzuyu (TWICE) qua ảnh chưa photoshop khiến ai nấy đều ‘đổ gục’

Sao quốc tế 26/08/2019 17:21

Những bức ảnh chụp vội nữ ca sĩ Tzuyu (TWICE) được đăng trên Instagram đang khiến cộng đồng mạng xứ Hàn “dậy sóng”.

Mới đây, tài khoản Instagram của nhóm nhạc TWICE đã chia sẻ những bức ảnh chụp vội nữ ca sĩ Tzuyu kèm dòng trạng thái: “Chỉ bấm chụp đại thôi mà bạn gái này trông vẫn đẹp tuyệt vời, loạn mất rồi”. Ngay lập tức, bài đăng thu hút hơn 1 triệu lượt thích và cư dân mạng không ngừng “bấn loạn” trước nhan sắc nữ thần của Tzuyu.

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Nhan sắc đỉnh cao của Tzuyu  - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, mọi đường nét trên gương mặt của Tzuyu đều vô cùng hoàn hảo, mái tóc sáng màu càng làm nổi bật vẻ đẹp của em út TWICE. Cách đây không lâu, Tzuyu vừa được bình chọn là 1 trong 2 idol xứng đáng trở thành nữ thần thế hệ thứ 3. Chính vì vậy, loạt ảnh chưa qua photoshop này càng chứng minh đẳng cấp nhan sắc của nữ thần tượng nhà JYP.

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Cận cảnh đôi mắt to và chiếc mũi cao thẳng tắp trên gương mặt nữ idol - Ảnh: IG

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Tzuyu quá đỗi xinh đẹp và dịu dàng trong mắt người hâm mộ - Ảnh: IG

Nổi tiếng với nhan sắc đỉnh cao nhưng nhiều người vẫn bất ngờ khi được chiêm ngưỡng cận cảnh gương mặt của nữ thần tượng bằng camera thường và không qua bất cứ phần mềm chỉnh sửa nào.

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Em út nhà TWICE đẹp không góc chết - Ảnh: IG

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Một trong những bức ảnh chụp vội của người hâm mộ từng gây bão mạng - Ảnh: Internet
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Nhan sắc xinh đẹp của Tzuyu ngoài đời thực - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải lần đầu Tzuyu gây bão với những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa. Trước đó, nữ thần tượng từng khiến netizen “đổ gục” bởi những khoảnh khắc đời thường vô cùng chân thực và xinh đẹp của mình.

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Từ khóa:   Tzuyu TWICE JYP

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