Được mệnh danh là nữ thần Kpop thế hệ mới, nhan sắc Tzuyu (TWICE) qua ảnh chưa photoshop khiến ai nấy đều ‘đổ gục’

Mới đây, tài khoản Instagram của nhóm nhạc TWICE đã chia sẻ những bức ảnh chụp vội nữ ca sĩ Tzuyu kèm dòng trạng thái: “Chỉ bấm chụp đại thôi mà bạn gái này trông vẫn đẹp tuyệt vời, loạn mất rồi”. Ngay lập tức, bài đăng thu hút hơn 1 triệu lượt thích và cư dân mạng không ngừng “bấn loạn” trước nhan sắc nữ thần của Tzuyu.

Nhan sắc đỉnh cao của Tzuyu - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, mọi đường nét trên gương mặt của Tzuyu đều vô cùng hoàn hảo, mái tóc sáng màu càng làm nổi bật vẻ đẹp của em út TWICE. Cách đây không lâu, Tzuyu vừa được bình chọn là 1 trong 2 idol xứng đáng trở thành nữ thần thế hệ thứ 3. Chính vì vậy, loạt ảnh chưa qua photoshop này càng chứng minh đẳng cấp nhan sắc của nữ thần tượng nhà JYP.