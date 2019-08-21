Không còn thuộc về ai, Song Hye Kyo thoải mái diện váy sexy, vui vẻ du lịch tại trời Tây

Sao quốc tế 21/08/2019 16:35

Mới đây, những hình ảnh du lịch của nữ diễn viên Song Hye Kyo tại Pháp bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Từ sau khi ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo dần thay đổi hình ảnh sang cá tính và gợi cảm hơn. Người đẹp cũng đã dần lấy lại tinh thần sau biến cố hôn nhân và bắt đầu cuộc sống mới.

dien vien song hye kyo 1
Hình tượng mới của Song Hye Kyo sau ly hôn - Ảnh: Internet

Tối qua (21/8), loạt ảnh du lịch của Song Hye Kyo tại một chợ đêm ở thành phố Cannes (Pháp) bất ngờ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Cụ thể, những bức ảnh này bắt nguồn từ một tài khoản trên Weibo (mạng xã hội xứ Trung).

dien vien song hye kyo 2
Song Hye Kyo trò chuyện cùng một du khách tại Pháp - Ảnh: Internet
dien vien song hye kyo 3
Nữ diễn viên đi cùng bạn thân là stylist - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi kết thúc sự kiện tại Monaco, Song Hye Kyo đã dành thời gian nghỉ ngơi tại Cannes. Loạt ảnh này của nữ diễn viên được một người qua đường bắt gặp và ghi lại. Theo đó, cô cùng stylist (người từng được cho là “tiểu tam” xen vào mối quan hệ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki) đi dạo chợ đêm và mua vài món đồ thủ công đơn giản tại đây.

dien vien song hye kyo 4
Cả hai dạo chợ đêm và mua vài món đồ - Ảnh: Internet
dien vien song hye kyo 5
Vóc dáng thon gọn của Song Hye Kyo - Ảnh: Internet

dien vien song hye kyo 6

dien vien song hye kyo 7
Dù để mặt mộc nhưng nhiều người vẫn nhận ra cô - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Song Hye Kyo diện đầm quây kẻ sọc quyến rũ để lộ lưng trần và vai thon nuột nà. Để tránh sự chú ý, nữ diễn viên còn đội một chiếc mũ rộng vành và để mặt mộc. Nhan sắc đời thường của Song Hye Kyo được nhận xét là trẻ trung hơn tuổi thật.

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo đang tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên và vui vẻ bên những người bạn.

Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki

Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki

Sau khi ly hôn chồng cũ, nữ diễn viên Song Hye Kyo gây bất ngờ cho người hâm mộ với bộ ảnh khoe vẻ đẹp đầy ma mị của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki

TIN LIÊN QUAN

Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki

Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki

Hậu ly hôn, Song Joong Ki chứng tỏ sức hút chẳng kém cạnh Song Hye Kyo khi nghiễm nhiên lọt top "nam thần" Hàn Quốc

Hậu ly hôn, Song Joong Ki chứng tỏ sức hút chẳng kém cạnh Song Hye Kyo khi nghiễm nhiên lọt top "nam thần" Hàn Quốc

Sau gần 1 tháng chính thức ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo có động thái bất ngờ trên mạng xã hội

Sau gần 1 tháng chính thức ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo có động thái bất ngờ trên mạng xã hội

Vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Song Joong Ki nhanh chóng tìm được người phụ nữ thay thế vị trí của Song Hye Kyo?

Song Joong Ki nhanh chóng tìm được người phụ nữ thay thế vị trí của Song Hye Kyo?

Sự nghiệp của Song Joong Ki chịu ảnh hưởng đầu tiên sau khi ly hôn với Song Hye Kyo

Sự nghiệp của Song Joong Ki chịu ảnh hưởng đầu tiên sau khi ly hôn với Song Hye Kyo

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới