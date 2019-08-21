Không còn thuộc về ai, Song Hye Kyo thoải mái diện váy sexy, vui vẻ du lịch tại trời Tây

Mới đây, những hình ảnh du lịch của nữ diễn viên Song Hye Kyo tại Pháp bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Từ sau khi ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo dần thay đổi hình ảnh sang cá tính và gợi cảm hơn. Người đẹp cũng đã dần lấy lại tinh thần sau biến cố hôn nhân và bắt đầu cuộc sống mới. Hình tượng mới của Song Hye Kyo sau ly hôn - Ảnh: Internet Tối qua (21/8), loạt ảnh du lịch của Song Hye Kyo tại một chợ đêm ở thành phố Cannes (Pháp) bất ngờ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Cụ thể, những bức ảnh này bắt nguồn từ một tài khoản trên Weibo (mạng xã hội xứ Trung).

Song Hye Kyo trò chuyện cùng một du khách tại Pháp - Ảnh: Internet Nữ diễn viên đi cùng bạn thân là stylist - Ảnh: Internet Được biết, sau khi kết thúc sự kiện tại Monaco, Song Hye Kyo đã dành thời gian nghỉ ngơi tại Cannes. Loạt ảnh này của nữ diễn viên được một người qua đường bắt gặp và ghi lại. Theo đó, cô cùng stylist (người từng được cho là “tiểu tam” xen vào mối quan hệ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki) đi dạo chợ đêm và mua vài món đồ thủ công đơn giản tại đây. Cả hai dạo chợ đêm và mua vài món đồ - Ảnh: Internet Vóc dáng thon gọn của Song Hye Kyo - Ảnh: Internet

Dù để mặt mộc nhưng nhiều người vẫn nhận ra cô - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được chia sẻ, Song Hye Kyo diện đầm quây kẻ sọc quyến rũ để lộ lưng trần và vai thon nuột nà. Để tránh sự chú ý, nữ diễn viên còn đội một chiếc mũ rộng vành và để mặt mộc. Nhan sắc đời thường của Song Hye Kyo được nhận xét là trẻ trung hơn tuổi thật. Hậu ly hôn, Song Hye Kyo đang tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên và vui vẻ bên những người bạn.

Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki Sau khi ly hôn chồng cũ, nữ diễn viên Song Hye Kyo gây bất ngờ cho người hâm mộ với bộ ảnh khoe vẻ đẹp đầy ma mị của mình.

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