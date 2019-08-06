Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin “center quốc dân” Kang Daniel đang hẹn hò với Jihyo (TWICE) khiến người hâm mộ châu Á “dậy sóng”. Sau khi tin tức này được hàng loạt tờ báo đăng tải, công ty chủ quản của cặp đôi cũng đã lên tiếng xác nhận Kang Daniel và Jihyo đang hẹn hò. Ngay lập tức, những hình ảnh và thông tin về bạn gái Kang Daniel được dân mạng ra sức tìm kiếm và “đào mộ”.

Nữ thần tượng Jihyo và Kang Daniel đang hẹn hò - Ảnh: Internet

Ngoại hình xinh đẹp của bạn gái Kang Daniel - Ảnh: Internet

Jihyo sinh năm 1997 và debut với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc TWICE đình đám. Cô cũng chính là leader của nhóm nhạc quyền lực nhất nhì Kpop này. Không mang vẻ đẹp mong manh hay đáng yêu như những nữ idol khác, Jihyo mang đến cho người ta cảm giác năng động, khỏe khoắn với làn da rám nắng và body vô cùng nóng bỏng.