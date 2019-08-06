Sau khi xác nhận hẹn hò, nữ thần tượng Jihyo (TWICE) - bạn gái Kang Daniel đang là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xứ Hàn.
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Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin “center quốc dân” Kang Daniel đang hẹn hò với Jihyo (TWICE) khiến người hâm mộ châu Á “dậy sóng”. Sau khi tin tức này được hàng loạt tờ báo đăng tải, công ty chủ quản của cặp đôi cũng đã lên tiếng xác nhận Kang Daniel và Jihyo đang hẹn hò. Ngay lập tức, những hình ảnh và thông tin về bạn gái Kang Daniel được dân mạng ra sức tìm kiếm và “đào mộ”.
Jihyo sinh năm 1997 và debut với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc TWICE đình đám. Cô cũng chính là leader của nhóm nhạc quyền lực nhất nhì Kpop này. Không mang vẻ đẹp mong manh hay đáng yêu như những nữ idol khác, Jihyo mang đến cho người ta cảm giác năng động, khỏe khoắn với làn da rám nắng và body vô cùng nóng bỏng.
Bên cạnh đó, bạn gái Kang Daniel còn sở hữu gương mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ luôn tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, dù chỉ sở hữu chiều cao 1m62 nhưng nhờ số đo 3 vòng cực chuẩn, Jihyo vẫn vô cùng nổi bật khi đứng giữa các thành viên trong nhóm.
Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, Jihyo vốn có thân hình mũm mĩm. Thời điểm đó, cô bị netizen xứ Hàn chê bai và gọi bằng cái tên nữ idol xấu nhất nhì Kpop. Đứng trước áp lực của người nổi tiếng, chỉ trong vòng 3 năm, Jihyo đã có màn lột xác ngoạn mục sau giảm cân. Hiện tại, cô được xem là một trong những nữ idol quyến rũ nhất Kpop với thân hình thon gọn cùng vòng 1 nóng bỏng.
Để có được thành công như ngày hôm nay, Jihyo đã phải nỗ lực rất nhiều, vượt qua tất cả những lời mỉa mai từ cư dân mạng. Chính nhờ vậy, Jihyo luôn mang lại cho người khác nguồn năng lượng tích cực.