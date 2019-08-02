Đâu chỉ là ‘nữ hoàng nhạc số’, BLACKPINK vừa thu về hơn 411 tỷ từ world tour ‘IN YOUR AREA’ chỉ với 13 đêm diễn

Sao quốc tế 02/08/2019 10:46

BLACKPINK tiếp tục khẳng định đẳng cấp girl group hàng đầu Kpop khi thu về hơn 17 triệu USD (hơn 411 tỷ VNĐ) sau 13 đêm diễn thuộc world tour “IN YOUR AREA”.

Nắm giữ trong tay những bản hit "khủng" cùng hàng loạt kỷ lục được thiết lập trên Youtube, BLACKPINK được xem là “nữ hoàng nhạc số” của Kpop. Mới đây, MV “Ddu Du Ddu Du” của 4 cô gái vàng nhà YG đã chính thức vượt mốc 900 triệu lượt xem – một con số đáng nể mà bất cứ nhóm nhạc Kpop nào cũng muốn đạt được. Theo đó, BLACKPINK là nhóm nhạc Kpop đầu tiên có được thành tích này sau 1 năm 1 tháng 15 ngày.

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Thành tích khủng mà 4 cô gái xinh đẹp đạt được - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, BLACKPINK vẫn bị netizen dè bỉu là chỉ thành công ở mảng nhạc số, còn ở những “mặt trận” khác như concert, doanh số album đều thua TWICE, BTS

Tuy nhiên mới đây, BLACKPINK đã tiếp tục chứng minh đẳng cấp “nữ hoàng” của mình bằng việc thu về hơn 17 triệu USD (hơn 411 tỷ VNĐ) chỉ với 13 đêm diễn thuộc world tour “IN YOUR AREA”.

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121,286 vé được bán ra cho 8 show trong world tour của BLACKPINK - Ảnh: Internet

Theo đó, world tour này bắt đầu từ tháng 11/2018 tại Seoul và kéo dài suốt 9 tháng. BLACKPINK đã tham gia 32 buổi diễn đi qua 23 thành phố thuộc 4 châu lục bao gồm châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Tất cả các show tại những thành phố như Bangkok, Jakarta, Manila, Singapore, Kuala Lumpur, Los Angeles, Paris, Melbourne... đều đã bán cháy vé.

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Thành công của 4 cô gái vàng nhà YG là không thể phủ nhận - Ảnh: Internet

Theo thống kê mới nhất của BLACKPINK Charts, doanh thu 8 show đã được xác nhận là:

Impact Arena, Bangkok:

Khán giả — 29,241 (100%)

Doanh thu — $4,231,009 (3 đêm)

Malawati Indoor Arena, Kuala Lumpur:

Khán giả — 15,504 (100%)

Doanh thu — $2,133,735 (2 đêm)

Mall of Asia Arena, Manila:

Khán giả — 8,469 (100%)

Doanh thu — $1,651,297

Indoor Stadium, Singapore:

Khán giả — 8,076 (100%)

Doanh thu — $1,380,122

AsiaWorld Arena, Hong Kong:

Khán giả — 9,690 (100%)

Doanh thu — $1,331,229

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Sắp tới, BLACKPINK sẽ có Dome tour - niềm ao ước của bất kỳ nhóm nhạc Kpop nào - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi khép lại buổi diễn cuối cùng tại Bangkok (Thái Lan), BLACKPINK sẽ tiếp tục tổ chức Dome tour với 4 buổi diễn tại 3 thành phố của Nhật Bản vào đầu năm 2020.

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Từ khóa:   nữ hoàng nhạc số nhóm nhạc Kpop BTS

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