Đâu chỉ là ‘nữ hoàng nhạc số’, BLACKPINK vừa thu về hơn 411 tỷ từ world tour ‘IN YOUR AREA’ chỉ với 13 đêm diễn

Nắm giữ trong tay những bản hit "khủng" cùng hàng loạt kỷ lục được thiết lập trên Youtube, BLACKPINK được xem là “nữ hoàng nhạc số” của Kpop. Mới đây, MV “Ddu Du Ddu Du” của 4 cô gái vàng nhà YG đã chính thức vượt mốc 900 triệu lượt xem – một con số đáng nể mà bất cứ nhóm nhạc Kpop nào cũng muốn đạt được. Theo đó, BLACKPINK là nhóm nhạc Kpop đầu tiên có được thành tích này sau 1 năm 1 tháng 15 ngày.

Thành tích khủng mà 4 cô gái xinh đẹp đạt được - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, BLACKPINK vẫn bị netizen dè bỉu là chỉ thành công ở mảng nhạc số, còn ở những “mặt trận” khác như concert, doanh số album đều thua TWICE, BTS…