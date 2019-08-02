Đâu chỉ là ‘nữ hoàng nhạc số’, BLACKPINK vừa thu về hơn 411 tỷ từ world tour ‘IN YOUR AREA’ chỉ với 13 đêm diễn

BLACKPINK tiếp tục khẳng định đẳng cấp girl group hàng đầu Kpop khi thu về hơn 17 triệu USD (hơn 411 tỷ VNĐ) sau 13 đêm diễn thuộc world tour “IN YOUR AREA”.
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Nắm giữ trong tay những bản hit "khủng" cùng hàng loạt kỷ lục được thiết lập trên Youtube, BLACKPINK được xem là “nữ hoàng nhạc số” của Kpop. Mới đây, MV “Ddu Du Ddu Du” của 4 cô gái vàng nhà YG đã chính thức vượt mốc 900 triệu lượt xem – một con số đáng nể mà bất cứ nhóm nhạc Kpop nào cũng muốn đạt được. Theo đó, BLACKPINK là nhóm nhạc Kpop đầu tiên có được thành tích này sau 1 năm 1 tháng 15 ngày.
Dẫu vậy, BLACKPINK vẫn bị netizen dè bỉu là chỉ thành công ở mảng nhạc số, còn ở những “mặt trận” khác như concert, doanh số album đều thua TWICE, BTS…
Tuy nhiên mới đây, BLACKPINK đã tiếp tục chứng minh đẳng cấp “nữ hoàng” của mình bằng việc thu về hơn 17 triệu USD (hơn 411 tỷ VNĐ) chỉ với 13 đêm diễn thuộc world tour “IN YOUR AREA”.
Theo đó, world tour này bắt đầu từ tháng 11/2018 tại Seoul và kéo dài suốt 9 tháng. BLACKPINK đã tham gia 32 buổi diễn đi qua 23 thành phố thuộc 4 châu lục bao gồm châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Tất cả các show tại những thành phố như Bangkok, Jakarta, Manila, Singapore, Kuala Lumpur, Los Angeles, Paris, Melbourne... đều đã bán cháy vé.
Theo thống kê mới nhất của BLACKPINK Charts, doanh thu 8 show đã được xác nhận là:
Impact Arena, Bangkok:
Khán giả — 29,241 (100%)
Doanh thu — $4,231,009 (3 đêm)
Malawati Indoor Arena, Kuala Lumpur:
Khán giả — 15,504 (100%)
Doanh thu — $2,133,735 (2 đêm)
Mall of Asia Arena, Manila:
Khán giả — 8,469 (100%)
Doanh thu — $1,651,297
Indoor Stadium, Singapore:
Khán giả — 8,076 (100%)
Doanh thu — $1,380,122
AsiaWorld Arena, Hong Kong:
Khán giả — 9,690 (100%)
Doanh thu — $1,331,229
Được biết, sau khi khép lại buổi diễn cuối cùng tại Bangkok (Thái Lan), BLACKPINK sẽ tiếp tục tổ chức Dome tour với 4 buổi diễn tại 3 thành phố của Nhật Bản vào đầu năm 2020.