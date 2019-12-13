Lộ ảnh bị chụp lén, Song Hye Kyo gây ngỡ ngàng với khuôn mặt mộc

Bức ảnh nữ diễn viên Song Hye Kyo để mặt mộc bị một người bạn “chụp lén” bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng xứ Hàn.

Mới đây, một người bạn của nữ diễn viên Song Hye Kyo đã thu hút sự quan tâm của netizen khi đăng tải ảnh chụp lén vợ cũ Song Joong Ki lên mạng xã hội.

Song Hye Kyo chứng tỏ đẳng cấp nhan sắc ở tuổi 38 dù chỉ để mặt mộc – Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” diện trang phục giản dị, đeo kính gọng tròn, buộc hờ tóc phía sau và để mặt mộc. Song Hye Kyo khiến nhiều người thích thú với biểu cảm bất ngờ vì bị chụp lén khi đang thưởng thức rượu vang.

Chỉ để mặt mộc nhưng Song Hye Kyo vẫn được cư dân mạng nhận xét là vô cùng tươi tắn và trẻ trung dù đã gần 40 tuổi. Thậm chí, người hâm mộ còn cho rằng, vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên xứng đáng với danh xưng “quốc bảo nhan sắc xứ Hàn”.

Sau đổ vỡ, Song Hye Kyo vui vẻ tụ tập cùng bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, Song Hye Kyo có phần vui vẻ và thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng hậu ly hôn. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đến người hâm mộ.

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Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn tích cực tham gia các sự kiện giải trí với vai trò đại diện cho các nhãn hàng. Hiện tại, Song Hye Kyo chưa có ý định quay trở lại với phim ảnh và cần thời gian nghỉ ngơi.

Động thái mới của Song Hye Kyo khiến nhiều người tin rằng cặp đôi Song – Song tái hợp Những fan hâm mộ vô tình tìm được bằng chứng và tin rằng nữ diễn viên Song Hye Kyo đã quay lại với chồng cũ.

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