Sau 1 ngày Song Hye Kyo đăng status liên quan đến tình tin đồn, Song Joong Ki gây bất ngờ với hành động này

Mới đây, Blossom Entertainment - công ty chủ quản của Song Joong Ki đã xác nhận việc kết thúc hợp đồng với nam diễn viên sau 7 năm gắn bó.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xứ Hàn xuất hiện thông tin nam diễn viên Song Joong Ki sẽ rời khỏi Blossom Entertainment. Được biết, đây cũng chính là công ty chủ quản của Park Bo Gum và từng lên tiếng bảo vệ nam diễn viên khi anh có tin đồn ngoại tình với Song Hye Kyo.

Ngay sau khi tin đồn này lan rộng, Blossom Entertainment cũng đã lên tiếng xác nhận việc kết thúc hợp đồng với nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” vào cuối năm 2019: “Hợp đồng của anh ấy sẽ hết hạn vào cuối tháng 12. Song Joong Ki không có kế hoạch ký tiếp với chúng tôi”.

Song Joong Ki rời công ty chung với người em thân thiết Park Bo Gum - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đặc biệt, điều gây chú ý nhất là việc Song Joong Ki rời công ty chỉ sau 1 ngày vợ cũ của anh - Song Hye Kyo đăng dòng trạng thái liên quan đến tình tin đồn Park Bo Gum trên Instagram. Cụ thể, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” đã chia sẻ ảnh chụp ca khúc “Love Makes Me Grown Up” – bài hát từng được Park Bo Gum thể hiện.

Bài đăng 'đáng ngờ' của Song Hye Kyo - Ảnh: Internet

Dẫu vậy nhiều người cho rằng, việc Song Joong Ki rời khỏi công ty có lẽ đã được lên kế hoạch từ trước và không hề liên quan đến status của Song Hye Kyo.

Song Joong Ki sẽ trở thành nghệ sĩ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Blossom - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi rời Blossom Entertainment, Song Joong Ki sẽ hoạt động với tư cách nghệ sĩ tự do. Hiện tại, nhiều công ty giải trí đang rục rịch tìm cơ hội để hợp tác với nam diễn viên.

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