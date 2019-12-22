Mỹ nhân TWICE bị fan cuồng theo dõi, dọa sẽ giết hết những kẻ dám ‘chia cắt’ hắn với nữ thần tượng

Sao quốc tế 22/12/2019 16:55

Công ty giải trí JYP đang tiến hành các thủ tục pháp lý về hành vi của một fan cuồng người Đức đối với Nayeon – mỹ nhân TWICE.

Từ tháng 10/2019 đến nay, Nayeon – thành viên của TWICE liên tục bị theo dõi bởi 1 fan cuồng người Đức có tên là Josh. Người hâm mộ đã vô cùng lo lắng khi hắn tìm đến tận Hàn Quốc và tới trụ sở công ty JYP chỉ để gặp Nayeon.

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Josh đến Hàn Quốc và tìm mọi cách để tiếp cận Nayeon - Ảnh: Internet

Trên kênh Youtube, Josh khẳng định bản thân không phải là fan của TWICE mà hắn dành cho Nayeon tình yêu chân thành. Bên cạnh đó, Josh còn tuyên bố sẽ giết chết những người làm trái tim hắn tan vỡ và ngăn cản hắn đến gần thần tượng của mình.

Hiện tại, JYP đã xem xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc và nhờ sự can thiệp của cảnh sát để bảo vệ nghệ sĩ. Đặc biệt, tất cả các thành viên của TWICE sẽ được cung cấp đồng hồ thông minh để yêu cầu trợ giúp khẩn cấp mỗi khi gặp nguy hiểm.

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JYP đã nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát để bảo vệ TWICE - Ảnh: Internet

Ngay khi biết Nayeon đang được cảnh sát bảo vệ, Josh đã lên án JYP vì "chia cắt" hắn ta và mỹ nhân TWICE. Ngoài ra, Josh cho biết sẽ dùng những hành động pháp lý chống lại công ty. Mặt khác, hắn cầu xin fan và cảnh sát cung cấp thông tin liên lạc của nữ thần tượng.

Mới đây, khi livestream, Nayeon đã chính thức lên tiếng về vụ việc: “Mình vô cùng biết ơn vì họ luôn yêu thích chúng mình. Nhưng những điều họ làm thực sự chỉ là những sai lầm. Bây giờ, mình sẽ nói cho các bạn biết. Chúng mình không hề thích cách các bạn đang yêu thích chúng mình. Vì giờ các bạn đã biết rồi nên các bạn đừng gây nên những lỗi lầm như vậy nữa”.

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Nayeon lên tiếng về vụ việc fan cuồng - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, Josh liên tục bày tỏ việc mình yêu nữ thần tượng thật lòng và khoe những món quà định tặng cho cô. Fan cuồng này cho biết Nayeon đang hiểu sai về hắn và cần gặp cô để giải thích. Hành động của Josh đang khiến fan lo sợ và trở thành chủ đề được truyền thông xứ Hàn quan tâm.

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Từ khóa:   Nayeon JYP TWICE

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