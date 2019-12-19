Đâu chỉ có Jisoo (BLACKPINK), Kbiz còn sở hữu thêm một gia đình toàn cực phẩm của mỹ nhân nhà TWICE

Netizen xứ Hàn đang không ngừng xuýt xoa khi chứng kiến dung nhan toàn mỹ nam, mỹ nữ của gia đình nữ thần tượng Chaeyoung (TWICE).

Nếu bạn đã từng choáng ngợp trước độ “đẹp toàn tập” của gia đình Jisoo (BLACKPINK) thì lần này bạn sẽ phải “mắt chữ O, mồm chữ A” khi chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao của mẹ và em trai Chaeyoung – mỹ nhân nhà TWICE.

Chaeyoung - mỹ nhân xinh đẹp nhà TWICE - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ thần tượng Chaeyoung đã đăng tải một đoạn clip mừng sinh nhật mẹ trên Instagram. Đoạn clip này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt, nhan sắc mẹ Chaeyoung nhanh chóng chiếm trọn spotlight, lấn át cả cô con gái xinh đẹp.

Nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của mẹ Chaeyoung gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Chaeyoung và mẹ rất thân thiết - Ảnh: Internet

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, mẹ Chaeyoung sở hữu nhan sắc vô cùng trẻ trung và dịu dàng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng mẹ của nữ thần tượng đẹp như diễn viên. Ngay sau đó, cư dân mạng lại tiếp tục choáng ngợp trước vẻ đẹp siêu mẫu của em trai Chaeyoung - Jeong Hun.

Em trai Chaeyoung đang làm người mẫu - Ảnh: Internet

Jeong Hun sở hữu gương mặt thu hút - Ảnh: Internet

Được biết, Jeong Hun đang là một người mẫu. Cậu sở hữu chiều cao siêu khủng cùng gương mặt rất high-fashion. Netizen sau khi tìm được thông tin của anh chàng thì liền trở thành fan của Jeong Hun.

Vitamin nụ cười Chaeyoung - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Chaeyoung sở hữu toàn gen trội cực phẩm của gia đình. Đặc biệt, nữ thần tượng giống mẹ nhất ở nụ cười tỏa nắng.

Loạt ảnh hậu trường ‘bóc trần’ nhan sắc thật của BLACKPINK khiến netizen ngỡ ngàng đặc biệt là vòng eo của Lisa Trong loạt ảnh hậu trường, nhan sắc của BLACKPINK không chỉ khiến fan mà ngay cả người qua đường cũng mê mệt. Đặc biệt là những bức ảnh chụp lại vòng eo siêu thực của Lisa và đôi chân nuột nà của Rosé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-chi-co-jisoo-blackpink-kbiz-con-so-huu-them-mot-gia-dinh-toan-cuc-pham-cua-my-nhan-nha-twice-346795.html